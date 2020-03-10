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威權時期遭判決沒收的財產怎麼討？促轉會：擬立專法

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
促轉會代理主委楊翠（左）。圖／擷取自國會頻道
促轉會代理主委楊翠（左）。圖／擷取自國會頻道

促轉會代理主委楊翠今在立法院備詢時表示，戒嚴時期人民財產遭受侵害的問題，促轉會將依據促轉條例第6條，處理依司法不法之刑事裁判宣告沒收之人民財產。促轉會會後補充解釋，待掌握實際人數，並參考國外立法例後，將研擬朝向以立專法的方式，處理依不法之刑事裁判所為沒收財產之權利回復以及補賠償。

楊翠今赴立法院備詢，民進黨立委賴品妤詢問，促轉條例第6條，威權時期國家因司法不法進而侵害人民財產的權利回復、補賠償等相關處理怎麼進行，楊翠指出，戒嚴時期人民財產遭受侵害的問題，可分成三個部分，第一、不當黨產，即是黨產會負責的部分；第二、行政不法造成人民財產受損，這部分需要進一步研議；第三、促轉會負責的是依據促轉條例第6條，依司法不法之刑事裁判宣告沒收之人民財產。

楊翠表示，這部分依據國防部於103年統計的資料，共有279筆土地，扣除重複計算者共254筆，另有2筆房屋，其所有權人有部分不詳，已知所有權人總共有13人。但是經由促轉會研究，威權時期至少有1640人受不法沒收財產宣告，其中確認遭執行沒收財產者有145人。

因此，促轉會在掌握實際人數，並參考國外立法例後，目前研擬朝向以立專法的方式，處理依不法之刑事裁判所為沒收財產之權利回復以及補賠償。

促轉會也解釋，促轉條例第7條以及黨產條例第6條關於不當黨產處理相關規定，一者為國家侵害人民的權利，一者為政黨不當取得財產，兩者不能混為一談，特此說明。

促轉會 黨產會 促轉條例 楊翠

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