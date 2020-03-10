聽新聞
test
0:00 / 0:00
促轉會擬延長任期 國民黨團：代理主委狀況應先解決
促轉會法定任期將於五月結束，行政院長蘇貞昌今天在立院答詢時表示，只要促轉會報請，他會同意再延長一年，完成促轉工作。國民黨團副書記長林奕華質疑，蘇決策過程難道不需要有社會共識？
林奕華表示，促轉會主委一職由委員楊翠代理已經一年多，行政院卻不願意循正規途徑提名經立法院同意後任命，逃避立法院監督；如今要延長促轉會期限又未經社會對話尋求共識，這是要尋求和解，還是要製造對立？
林奕華說，促轉會若要延長任期，應先跟立院報告運作的這些年來到底做了什麼事，否則若只是繼續「東廠」運作，監督別人卻迴避監督，延續任期缺乏正當性。
國民黨司法委員會委員長鄭麗文也說，促轉會要報請政院同意延長任期前應先向社會說明，為什麼預期目標無法在設定的任期內完成，是因為目標不合理？還是工作怠惰？若機構本身存在就有問題，延長任期是浪費公帑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言