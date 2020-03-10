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促轉會擬延長任期 國民黨團：代理主委狀況應先解決

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨團副書記長林奕華表示，促轉會主委一職由委員楊翠代理已經一年多，行政院卻不願意循正規途徑提名經立法院同意後任命，逃避立法院監督。報系資料照片
國民黨團副書記長林奕華表示，促轉會主委一職由委員楊翠代理已經一年多，行政院卻不願意循正規途徑提名經立法院同意後任命，逃避立法院監督。報系資料照片

促轉會法定任期將於五月結束，行政院長蘇貞昌今天在立院答詢時表示，只要促轉會報請，他會同意再延長一年，完成促轉工作。國民黨團副書記長林奕華質疑，蘇決策過程難道不需要有社會共識？

林奕華表示，促轉會主委一職由委員楊翠代理已經一年多，行政院卻不願意循正規途徑提名經立法院同意後任命，逃避立法院監督；如今要延長促轉會期限又未經社會對話尋求共識，這是要尋求和解，還是要製造對立？

林奕華說，促轉會若要延長任期，應先跟立院報告運作的這些年來到底做了什麼事，否則若只是繼續「東廠」運作，監督別人卻迴避監督，延續任期缺乏正當性。

國民黨司法委員會委員長鄭麗文也說，促轉會要報請政院同意延長任期前應先向社會說明，為什麼預期目標無法在設定的任期內完成，是因為目標不合理？還是工作怠惰？若機構本身存在就有問題，延長任期是浪費公帑。

促轉會 林奕華 行政院 立法院

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