專業人才接班！李志強接桃園航勤 王正明接華儲

行政院長蘇貞昌昨證實，桃園航勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義，以及華夏航科董事長趙麟三人任期屆滿將下台，否認是為了避免酬庸，而是用人就是看專業、適才適所；據了解，三間公司董事長都是相關專業人士升任。

據了解，桃園航勤公司董事長由該公司總經理李志強接手，行政院也已同意，但仍待董事會決議；華儲公司董事長則由華航資深副總王正明兼任，總經理為林曉峰，公司官網也已更新兩人資料；華夏航科國際公司董事長則是中華航空修護工廠廠長孫嘉民升任，總經理是呂永南。政院人士證實，相關人事已定案，華夏、華儲由華航自己派任即可，無須院長核定，桃勤人事則已核定。

華航系統的三間公司董座都遭調整，傳出是蘇貞昌要避免政治酬庸的批評，蘇貞昌昨在立法院備詢前解釋，三位都是任期到期，屆滿下台，自己用人就是看專業、適才適所，政治也是一門專業，若多年受民意一再檢驗、監督政府很有經驗的人也是好人才，就看用在什麼地方，沒有什麼酬庸問題。

蘇貞昌說，蔡英文總統也一再交代，讓好人才貢獻國家，行政院也用這原則做事。

政院人士指出，蘇貞昌發現三人任期將至，因此親自找來三人見面，並表達不續任的想法，而非外傳的一紙公文，也另外找可能接任的人選溝通；幕僚則表示，接任的三人都是資深、專業的相關人士接任，並非蘇系人馬，這就是蘇貞昌的用人習慣，論專業不論背景。