史瓦帝尼糧食短缺 我國援贈330公噸白米

為協助我非洲友邦史瓦帝尼王國糧食短缺問題，外交部亞非司長楊心怡今在例行記者會表示，我國去年底援贈史瓦帝尼330公噸白米，已在2月底運抵史國。我提供史國人到援外白米，可減緩史國因乾旱對民生及經濟造成的不利影響，也提升台史兩國的友好情誼。

楊心怡指出，我駐史國大使館規畫循例捐贈史國國家災害控管署230公噸白米，其餘100公噸將搭配其他各類主食，以敬老禮品方式分贈史國各偏鄉地區居民，贈米活動時並將與我駐史醫療團合作，在當地舉行義診服務。此舉也獲得史國媒體大幅報導，文宣效果良好。