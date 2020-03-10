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打造廉能政府 民眾黨舉薦3位考監委員

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台灣民眾黨舉薦考委人選北市府前廉政委員陳韜。圖／台灣民眾黨提供
台灣民眾黨舉薦考委人選北市府前廉政委員陳韜。圖／台灣民眾黨提供

總統府日前去函台灣民眾黨推薦監委、考委推薦人選，民眾黨經海選報名及黨主席柯文哲等人的親自複試後，今天公布遴選的3位考監委推薦人選。民眾黨舉薦兩名監委人選，包括考選部前政務次長邱吉鶴、立法院公報處前處長尹章中；考委人選則推薦北市府前廉政委員陳韜。

監委、考委任期將屆滿，蔡英文總統日前已核定成立「第6屆監察委員提名審薦小組」及「第13屆考試委員提名審薦小組」。民眾黨表示，黨推薦的監察委員人選，邱吉鶴曾擔任考選部政務次長、行政院研考會處長，公職資歷達32年，對我國文官體制發展有相當程度了解，並從事教職10年，也有民間企業顧間及實際經營業務。

另外，尹章中擁有42年的文官經驗，由基層村里幹事到13職等文官，並在立法院歷經5個主管職務，熟悉政府運作，並於2018年獲全國模範公務人員殊榮，並蒙總統召見；卸下公職後，轉往協助民間產業發展。

至於推薦的考試委員人選陳韜，長期參與公共政策的制訂，曾擔任台北市政府廉政委員3年，也曾擔任經建會公共計畫審查委員與政府相關計畫委員等職務，對於中央與地方政府運作有長期觀察及見解。

民眾黨表示，我國採行五權分立的憲政體制，過去監察權及考試權常被抨擊效能不彰，甚至有監察委員被質疑濫權，民眾黨支持透過修憲程序，討論考監存廢議題，然而在此之前，需先有更多外部活水進入體制，才能有效推動組織改造，讓考監兩院「以民眾為本」。

台灣民眾黨舉薦監委人選立法院公報處前處長尹章中。圖／台灣民眾黨提供
台灣民眾黨舉薦監委人選立法院公報處前處長尹章中。圖／台灣民眾黨提供
台灣民眾黨舉薦監委人選考選部前政務次長邱吉鶴。圖／台灣民眾黨提供
台灣民眾黨舉薦監委人選考選部前政務次長邱吉鶴。圖／台灣民眾黨提供

台灣民眾黨 立法院 柯文哲 蔡英文

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