國土法闖關？管碧玲：程序委員會不能實質審查法案

立法院程序委員會今通過民進黨團提議增列案，將「國土計畫法」部分條文修正草案納入周五院會報告事項，而民進黨立委管碧玲成為關鍵一票。她今下午在臉書表示，她護航的不是版本的內容，而是程序委員會不能實質審查法案、不能卡案的法定職權，並針對相關修法做出「一個分享、兩個說明、三個宣告」。

行政院日前通過國土法修法草案，送立法院審議，其中除了延長各縣市通盤檢討期限，也將「行政院核定之國家重大建設計畫」納入不受通盤檢討的限制，被在野黨和民間團體直指是「開後門」。立法院上周將國土法修法草案排入院會，擬送委員會審查，但遭時代力量、國民黨團提案，將草案退回程序委員會，今由民進黨團提案增列院會報告事項，交內政委員會審查。

國民黨立委，包括蔣萬安、林奕華、林為洲等皆在程序委員會中發言表示反對，希望不要在防疫時期提出；而時代力量立委陳椒華、民眾黨立委高虹安也各自代表黨團表示反對。最後，程序委員會針對增列案做表決，正反意見九比九平手，由程序委員會召委管壁玲做決定。她表示，為忠實執行程序委員會之職責，不對法案做審查，通過其增列至報告事項。林為洲則表示，將於院會中提案退回。

管碧玲在臉書表示，她護航的不是版本內容，而是程序委員會不能實質審查法案、不能卡案的法定職權！這是第九屆以來，各政黨對程序委員會的職權行使，所建立的態度。委員會和院會才能審案，程序委員會卡案，等於實質審查，是違法的越權。

她並指出，行政院版本的「國土計畫法」第15條，立法意旨所需要的彈性，不能變成空白授權。院版目前的文字，雖然已經比2014年國民黨政府所提的版本更限縮了，但是仍有空白授權的疑慮，她也有一樣的看法。管碧玲說，她早在上周就和好幾位黨籍立委告知行政部門，希望院版文字有所修改。

她分享，現在確實有新能源政策等重大政策，需要有國土計畫法適用上的彈性；同時也面臨4月30日將屆，國土計畫公告來不及，現行法律期限做不到，行政院面臨的修法急迫性，完全不是偷渡；而對委員們的修法意見，要求院版條文要再修改的部門，溝通非常順暢。

管碧玲並說明，行政院不是偷渡：4月30日要到期，周五若不付委，就來不及修法；委員會開議才一周，已在內政委員會審竣原住民身分法，國家一直在前進，防疫不是煞車皮；程序委員會是護航程序不是護航內容，法案內容，民進黨委員也有意見。

她也宣告，國土計畫法會廣徵意見，院版文字不會鐵板一塊，以及國土計畫法會得到妥適修訂。