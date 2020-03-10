楊瓊瓔提台中空汙一周口罩應領7片 蘇貞昌：全國公平

台中市政府去年底以公文誤繕為由，將中火年用煤量由已核可1600萬噸下修至1104萬噸，並依法開罰300萬元，要求中火改善。但2月底台中市府收到環保署函限期5日內更正裁處，國民黨因此批評環保署淪為中火製造空汙的打手，用1紙公文就讓中火5日內可火力全開。

國民黨立委楊瓊瓔今天針對此事提出質詢。行政院長蘇貞昌表示，環保署是空汙法的主管機關，也一一說明台中市政府的作業瑕疵，台中市政府用「誤繕」理由推翻中火發電機組的許可，並不恰當。

楊瓊瓔問蘇貞昌是否認同「中火傷害台中人的健康」？蘇貞昌回應，楊當台中市副市長時，市府5度發新聞稿說空氣品質已改善，蔡政府上任後已經減煤600萬頓，燃煤已經盡量減少，楊應該要看到數字說話。

蘇貞昌說，過去1年，包括台中市在內的中部用電，「有80%，是靠旁邊縣市發電給你用，這是很科學的問題，不能自己要用電卻自己不發電，別人發電給你用也不合理。」他也說，作為政府，不能用誤繕這種理由去推翻前政府發的執照，1個政府也不能因為自己要的結果，就把條件作為自己意志的解釋，「台商回台投資，台中占很大部分，沒有電，沒有人願意來投資，創造就業機會也必須有相對的努力。」

楊瓊瓔則說，中部地區用電用是由其他地方輸配的說法，有待商榷，追問蘇貞昌是否同意「中火傷害中部人的健康」？蘇則說，政府一再努力用燃氣代替燃煤，若以這樣來說，國民黨執政傷害最大，蔡政府上任以來一直減低燃煤用量，他也反問楊，市府發新聞稿5次稱空氣改善不是假的吧？

楊瓊瓔則回「是發新聞稿6次」，並批環保署逼台中人慢性自殺。她認為行政院應對中火進行流行病學調查，讓問題明確化，不要讓台中人成為錯誤能源政策的受害者。

蘇貞昌說，中火是火力發電廠不是醫學中心，楊搞錯單位，中火不是醫學機構。

隨後，楊瓊瓔說，她認為中台灣每人一周應該領7片口罩，不只要肺炎防疫，也要肺癌防疫。蘇貞昌則回，全國同胞都一樣，大家都公平，同一個標準。

最後楊瓊瓔問，立法院前院長蘇嘉全曾提議要將立法院遷到台中，準副總統賴清德也曾提過遷都台南，讓首都減壓，請問總統府和立法院哪一個該遷到台中？

蘇貞昌則說，他走入政壇最先服務就在台中，台中實在很大，但楊說在台中會肺癌又有空汙，「這是相反的宣傳，所以不要一直宣傳這樣。」