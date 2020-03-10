影／口罩新制都有武漢包機？ 陳時中：很難解釋的巧合

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，說明「口罩實名制2.0」相關辦法，記者提問，上一次武漢包機回台，台灣正好實施口罩實名制，這一次兩岸好不容易達成共識後，再度有武漢包機回台，也正好碰上政府宣布「口罩實名制2.0」新辦法，兩者時機點的巧合是否有特殊原因？

記者提問完後，列席台上的官員相視而笑，而疫情中心指揮官陳時中回應時也笑說，這只是時間上的巧合，這種巧合很難去解釋。