普悠瑪翻車事故 台鐵前局長鹿潔身等3人遭彈劾

台鐵普悠瑪列車前年發生翻車事故，造成18死2百多傷的重大意外。監察院今天通過監委提案彈劾交通部台鐵局前局長鹿潔身、機務處前副處長柳燦煌及綜合調度所所長吳榮欽3人，以11票全數通過彈劾，並移送公務員懲戒委員會處理。

監委李月德說，調查普悠瑪事故主因為超速；司機員因行進中主風泵異常導致過彎未減速；還有因ATP系統被隔離。除鹿潔身深知列車自動防護系統及遠端監視系統的重要性，有指揮督導缺失。吳榮欽對於司機員通報ATP故障高達600多筆，還稱ATP連線是機務處的事，監委也認為吳有違失嚴重。

至於柳燦煌在普悠瑪列車採購案，疏於檢驗測試程序之項目審定，導致ATP遠端監視系統未作動即投入營運，也有嚴重缺失。

李月德也引用起司理論，表示普悠瑪事故是在整體組織、設備、程序、人員及環境諸多環節，都無有效處置下，才導致列車翻覆。

李月德說，普悠瑪事故發生時，列車是以時速141公里通過新馬站，遠超每小時70公里時速導致出軌；但司機員是因行進中主風泵異常未減速，還有ATP系統也被隔離，相關防護措施都未被執行。

李月德說，鹿潔身自台鐵局基層做起，整體事故監委認為是台鐵局行車安全組織文化、設施保修、程序操作、人員訓練、駕駛環境等各項長期缺失，在多重構面防護同時失效下，才導致事故發生。