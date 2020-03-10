義大利封城滯留450名台人 陳時中：需要返台都盡力來做
義大利宣布封城下，外交部長吳釗燮今天說，代表處已跟當地學生、僑胞及台商約450人左右密切聯繫。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，國人需要幫忙都盡力來做。
陳時中說，現在與2月3日首次包機時期大不相同，當時只有6、700床，而現在在檢視後勤等，設備也變得較好，量能是比較高。檢疫方面，採檢量能也提高了。
陳時中表示，目前檢疫、採檢的量能，單日約可執行3000件，正在擴張中，因此可以接納的容量比較大一點，因此才能接受這次滯留中國大陸四百明台人專機。如未來義大利包機台商也可一併辦理。
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