蔡易餘為陳師孟抱屈：誰說法官自由心證不能被挑戰

監院存廢各界看法歧異。立法院今天舉行「論監察權之未來」座談會，民進黨團書記長鍾佳濱說，民進黨認為五權憲法應簡化為三權分立。國民黨團總召林為洲則說，民進黨已將考院虛級化，若也要虛級化監察院，國民黨不反對、抱持開放態度。

另外，對於前監委陳師孟擬約詢判前總統馬英九涉洩密案無罪的法官唐玥，引發法界反彈。民進黨立委蔡易餘則為陳師孟抱不平。蔡易餘說，很可惜，陳師孟代表的監察權要挑戰司法權，衝撞制度這關沒過去，他認為陳師孟很棒，因為誰說法官的自由心證，不能被挑戰。

輔大法律系助理教授姚孟昌則表示，監察院的角色已錯亂，現在等同是瘋掉的老虎，修憲廢監察院是思考方向。勤益科技大學副教授周宗憲也提到，現在的監察院四不像，已不是制憲時的監察院，應從三權分立概念重新定位。

師大教授、台灣新住民人權協會理事長楊聰榮則認為，廢除監察院需修憲，過去大家糾結在三權分立，若不修憲，未來監察院改革可以往人權方向，可以符合世界潮流。

林為洲提到，監委要超越黨派符合憲法精神，在不修憲前提下，還是要修法限定提名辦法、國會同意門檻、及人選資格限制等。例如監委提名，他建議應要求十年內不能加入任何政黨，而不是去年才退黨，就說超越黨派，這不是騙人民嗎？

林為洲說，另外的方向就是廢掉監察院，除修憲外，也可以讓其虛級化，目前民進黨已經針對考試院虛級化，若還要將監察員虛級化，國民黨不反對抱持開放態度。

時代力量立院黨團總召邱顯智說，時代力量黨團立場就是主張廢除考監兩院，但在不修憲下，要讓提名跳脫政黨色彩，可以從立法院職權行使法上修法，應該舉辦公聽會，並交付委員會審查。

民眾黨副總召張其祿表示，民眾黨同意修憲，因五權制度不是這麼符合政治現實邏輯，應回歸三權分立。民眾黨立委蔡壁如也表示，監察案的糾正案件很多，但常不被重視，監委也被視為是沒有牙齒的老虎。為了讓監委可以超越黨派，民眾黨也舉辦海選，要推薦人選給總統府，用意就是落實高手在民間，並讓監委跳脫政黨色彩。