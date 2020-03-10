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回應吳斯懷 國防部：公布軍機對峙 顯示情報整備成果

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部上月披露偵獲中共轟六機航經我西南海域。圖/資料圖片、國防部提供
國防部上月披露偵獲中共轟六機航經我西南海域。圖/資料圖片、國防部提供

大陸軍機連續兩天實施繞台遠海長航訓練，且踰越海峽中線，曾擔任國防部聯三作戰次長的國民黨立委吳斯懷向行政院提出書面質詢，對於國防部多次公布軍機對峙，認為造成人民無端緊張必要，宜再深入研討，避免「狼來了」效應。國防部則回應，從近年公布共軍及外籍機、艦活動訊息顯示，國軍各級部隊全天候、全時段執行監偵任務，相關情報整備工作已見一定成果。

吳斯懷書面質詢指出，針對共軍行徑，國軍第一時間派戰機升空，伴飛、警戒、照片披露，並告訴國人國軍情、監、偵的能力絕無問題，即時反應的速度很有節奏，讓國人可以安心。國防部立即發布相關訊息是為安定民心，作法並無不當。

但他進一步說，台海軍事對峙以來，共軍偶而逾越中線從未消停，但國防部在民進黨政府二次執政前，並未經常公布，判應是國軍有足夠能力監偵掌控，避免造成民心無謂慌張。比較現行經常公布的作法，若經情研及立即監偵掌控結果，確屬共軍例行常態演練，有無次次均透過媒體傳播廣知，造成人民無端緊張必要，宜再深入研討，當刻意對民眾的警示無效時，放羊小孩「狼來了」的故事效應將難避免。

對於吳斯懷質詢，國防部回應表示，國軍運用聯合情監偵作為，針對我周邊海、空域機、艦相關動態，均能全程掌握，請國人放心。從近年公布共軍及外籍機、艦活動訊息顯示，國軍各級部隊全天候、全時段執行監偵任務，相關情報整備工作已見一定成果。

國軍 國防部 吳斯懷

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