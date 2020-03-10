管碧玲護航 國土計畫法周五立法院會再闖關

立法院程序委員會今通過民進黨團提議增列第八案，將「國土計畫法」部分條文修正草案納入周五院會報告事項。不過國民黨團總召林為洲則表示，將於院會中提案退回。

立法院今中午召開程序委員會，討論周五報告事項。民進黨團提議增列八案，其中第八案為行政院函請審議「國土計畫法」修法。

行政院日前通過國土法修法草案，送立法院審議，其中除了延長各縣市通盤檢討期限，也將「行政院核定之國家重大建設計畫」納入不受通盤檢討的限制，被在野黨和民間團體直指是「開後門」。

立法院上周將國土法修法草案排入院會，擬送委員會審查，但遭時代力量、國民黨團提案阻擋，將草案退回程序委員會，今由民進黨團提案增列院會報告事項，交內政委員會審查。

對此，國民黨立委，包括蔣萬安、林奕華、林為洲等皆在程序委員會中發言表示反對，希望不要在防疫時期提出；而時代力量立委陳椒華、民眾黨立委高虹安也各自代表黨團表示反對。

民進黨立委莊瑞雄則認為，紓困特別預算案目前已送院會處理，未必耗損立法院在防疫上的心力，同時也認為程序委員會應該看程序是否完備，不該對法案做實質審查。

最後，程序委員會針對增列案做表決，正反意見九比九平手，由程序委員會召委管壁玲做決定。她表示，為忠實執行程序委員會之職責，不對法案做審查，通過其增列至報告事項。林為洲則表示，將於院會中提案退回。