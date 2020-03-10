指揮中心一級開設近兩周 職銜大風吹內政部次長任副座
行政院院長蘇貞昌上個月27日上午在行政院會宣布，中央疫情指揮中心提升至一級開設，仍由衛福部部長陳時中擔任指揮官，至今指揮中心一級開設已經過了兩周，指揮中心職銜今天突然大風吹，確立由內政部次長陳宗彥擔任副指揮官。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中金在例行記者會一開始介紹，因應指揮中心一級開設，確立由內政部次長陳宗彥擔任副指揮官，經濟部次長王美花擔任物資組組長。
疫情監測上則由疾病管制署署長周志浩擔任疫情監測組組長，社區防疫組由疾管署副署長莊人祥擔任副組長，另還有衛福部次長薛瑞元也在指揮團隊中。
看到陳時中咳嗽，媒體關心指揮官身體狀況，陳時中笑說只是「燒聲」而已。雖陳時中習慣每天親自出席記者會，讓民眾對疫情很放心，但是否未來可能指揮官及副指揮官輪流休息，陳時中只表示，謝謝關心，會再看看。
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