未否認九二共識精神 江啟臣：建立兩岸新互信基礎

國民黨主席江啟臣昨天在就職典禮談到兩岸政策，未提及九二共識，遭外界解讀是否認九二共識。對此，江啟臣表示，不能因為沒提到就下定論指這就是他對九二共識的看法。

江啟臣表示，九二共識背後最重要的精神跟智慧就是求同存異，擱置政治、主權上面的爭議，讓大家能夠展開公平性的交流，解決台灣人民在兩岸交流上所遇到的問題，這樣的想法跟理念在國民黨至今沒有改變，未來如何在論述方式上，重新建立一個兩岸新的互信基礎，讓國人能夠更了解，這是大家要去討論的。