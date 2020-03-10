比新冠肺炎防疫 蘇貞昌：SARS時馬英九不配合、不積極

政府對新冠肺炎疫情防治成效獲肯定。行政院長蘇貞昌上午在立院答覆民進黨立委劉世芳質詢時分析，應是因17年前抗SARS時留下珍貴經驗，也建立相當制度。蘇還抱怨，17年前時任台北市長的前總統馬英九，對防疫不配合、不積極。

蘇貞昌表示，17年前他是台北縣長，當時中央、地方對突如其來的疫情非常辛苦，尤其當時的台北市長馬英九其實對整個情況，包括防疫，不配合也不積極，

當時和平醫院爆發SARS疫情，台北縣最接近的板橋、中和與三重首當其衝。

蘇貞昌說，當時SARS防疫很辛苦，但也因此留下非常珍貴經驗，這次就有鑒於17年前的經驗，已經建立相當制度。但蘇也同意，這次與17年前不同，現在中國大陸已是世界第二大經濟體，在大陸台商很多，類似武漢包機都是新功課。

蘇貞昌指出，這次集全國之力，包含公衛專家與各部會一起，疫情中心也用最快、最透明、最完整的資訊告訴國人；現在從中國大陸與亞洲第一關衝擊守住了，但疫情還在發展，從歐洲回來情形不斷升高，政府還是會很小心。

蘇貞昌說，現在不敢講新冠肺炎疫情什麼時候能結束，但政府仍會步步為營，希望挺過；如果台灣能在這次疫情挺住，就能讓國人相信，還是台灣最好、自己國家最好，讓事件看見台灣不是與中國大陸在一起，台灣實在了不起。

衛福部政務次長何啟功也說，SARS嚴重度、死亡率高，但傳染特徵明確是發燒，可據以掌握傳染者；但這次武漢肺炎傳染強，無症狀比例卻較高，要預測什麼時候結束很難。

何啟功表示，如果防疫第一階段是針對中國輸出病例，境外檢疫做到目前為止已有一個成功模式出來，但現在歐洲也開始回傳疫情，以國內本土案例14天內有無症狀難以作為判定標準，這點與SARS期間不太一樣。