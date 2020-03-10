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疫情蔓延 外交部：將寄千片口罩供外館員眷防護
新冠肺炎疫情在全球延燒，外交部長吳釗燮昨天在立法院答詢表示，每周會寄發460片口罩，供第一線外館人員防疫。外交部發言人歐江安今天在例行記者會中表示，考慮疫情持續蔓延，疫情指揮中心在6日核定，配發給位在第二、三級疫區國家相關駐館人員，共1029片口罩。
歐江安指出，外交部在2月19日通電給駐外館處，經了解外館人員口罩需求，已提報給疫情指揮中心進行討論。指揮中心決定給日本、新加坡、香港、澳門、韓國、義大利，以及教廷等館處，一周460片口罩，提供業務上與民眾有第一線接觸外館人員使用。
歐江安表示，外交部2月22日以外交郵袋方式將第一批口罩寄出，考慮到疫情持續蔓延，其他國家當然可能也有需要，目前評估會追加提供給法國、德國、西班牙駐館，下一批會加送530片口罩給第一線同仁。
歐江安表示，指揮中心在6日晚間已經核定，配發在第二、三級疫區國家相關駐館員工及其眷屬，比照國人一周配發城人3片、兒童5片的規定，相關館處每週會配發共1029片成人口罩、335片兒童口罩，現在仍在等待指揮中心配發新一批口罩，接獲後會立即寄送外館。
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