不僅拜會王金平 民眾黨也向柯建銘請益

台灣民眾黨主張修「一憲二法」，下修公民權至18歲。據了解，民眾黨主席柯文哲日前率五名立委拜會立法院前院長王金平。與會人士表示，拜會王金平的請益之旅，主要是請教國會議事攻防；對於修正「一憲二法」，王金平未提好或不好，只說現在民眾黨能做的，還是要先凝聚朝野共識，也提及應先啟動修憲委員會。

至於是否與王金平談及「罷韓」，以及民眾黨未來的高雄布局？與會人士說，當天未觸及此議題。

此外，據了解，228連假期間，民眾黨五位立委也到柯建銘辦公室討論召委選舉及議事規則等問題，讓柯建銘不少休假時間是陪民眾黨度過。

民眾黨最近拋修憲議題，也對時事加緊監督，不過，國會新手對議事規則及國會「眉角」並不熟悉，因此私下請益王金平及柯建銘。加上柯文哲與柯建銘是新竹同鄉，柯文哲曾特拜託柯建銘幫忙照顧民眾黨新科立委，柯建銘也本著「大家的事就是我的事」的性格，對民眾黨有問必答。

不過，對於民眾黨與時力聯手呼籲籌組修憲委員會，柯建銘說是「為賦新辭強說愁」。因為，依規定，必須立法院四分之一立委連署才能提修憲案，18歲公民權不是民眾黨和時力獨創，民進黨將來推修憲會通盤考量，「不只是修18歲公民權而已」，「民眾黨這樣吃豆腐未免吃得太肉麻了。」