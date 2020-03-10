紓困要因時制宜 蘇：有超前部署

「疫情蔓延加上石油暴跌，建議行政院要重新評估紓困！」國民黨立委江啟臣10日質詢行政院長蘇貞昌，新冠肺炎疫情開始在歐洲蔓延，加上國際油價暴跌，影響會比之前大，他建議行政院重新評估紓困預算，並加速將輔導方案，如振興抵用券的使用辦法儘速提出。蘇貞昌表示，會隨時注意國際情勢發展，也會儘速提出。

疫情影響轉變

江啟臣指出，當初提出紓困預算時，中國以外的病例只有2千多例，但是現在已經變成2萬多例。當初認為是中國影響最大，可是隨著疫情擴散，變成從歐洲或其他地方回頭影響亞洲，現在民眾擔心政府到底如何紓困？振興消費券等辦法到目前也都還沒出爐。

他也提到，現在油價已經跌到30塊美金以下，上一次油價這麼低是波灣戰爭爆發的時候，石油危機當時造成很大的經濟衝擊。油價這麼低，加上疫情的影響，今年對產業的衝擊會比想像中的大，他要求蘇貞昌要重新評估先前制訂的紓困預算配置。

當初都有超前部署

蘇貞昌回應說，政府已經超前佈署，總統蔡英文也有召開國安會議隨時注意。至於紓困抵用券部分，蘇貞昌說，抵用券是要等疫情舒緩時才會使用，但江啟臣反駁，目前疫情看起來短時間沒有辦法消停，行政院還是要儘速提出辦法，蘇貞昌承諾會請經濟部在12日提出紓困抵用券的使用範圍與辦法。

江啟臣也質疑，現在指揮中心一級開設是由衛福部長陳時中擔任，請問蘇貞昌要扮演什麼樣的角色？他感覺陳時中是第一線負責防堵疫情，但是疫情之外的影響應該是要由行政院負責。蘇貞昌回說，因為專業因素還是由陳時中擔任指揮官，他會協助陳時中進行跨部會的協調。

民進黨立委陳亭妃呼籲蘇貞昌要向國際提倡台灣主權，不然最近中國就開始在世界上收割中研院開發新快篩試劑的研究成果。蘇貞昌也表示，會積極向國際傳遞台灣的好，讓世界看到台灣的防疫成果。

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