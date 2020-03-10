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罷韓連署書今起由戶所查對 提議又連署者依法會被剔除

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市選委會今起請各戶政事務所開始查對罷韓連署書。圖／本報資料照片
高雄市選委會今起請各戶政事務所開始查對罷韓連署書。圖／本報資料照片

發起罷免高雄市長韓國瑜的團體已送40萬份罷免連署書給高雄市選委會查對，選委會今天起請各戶政事務所領連署書展開查對。罷韓團體質疑如果選委會針對有疑問的寄出查詢單，可是連署人正好不在戶籍所在地，會不會被認為無效連署？高雄市選委會表示，會視情況而定，有些也不能逕認定是無效的連署。

罷韓團體動員志工依選罷法的規定將連署書依區、里整理後送交選委會，選委會表示這些連署書要由戶政事務所查對，因此今天請和戶政事務所陸續領去展開查對；選罷法規定，罷免案的提議人不能同時為連署人，如有提議人也參與連署，這部分將會被剔除。

選委會總幹事袁德明表示，各戶政事務所會按選罷法的規定，除查對連署人是不是也是提議人，也會查對連署人是不是符合選舉人的條件，還有姓名、國民身分證統一編號或戶籍地址書寫有無錯誤或不明，有沒有經連署人簽名或蓋章、連署人連署有無偽造情事等，如有疑問，會寄查詢單給連署人查證。

發起罷韓之一的「Wecare高雄」發起人尹立質疑，如果選委會寄查詢單給連署人，但連署人可能人在其他縣市、出國等，一時不在戶籍所在地而未及時回覆，或者不在意而未回覆，選委會是不是逕認為無效？

選委會表示，可能要依實際狀況判斷，例如已是提議人、不是高雄市籍公民，即明顯不能參與連署。

高雄市選委會曾在查對提議人資料時，對於提議人簽署的時間、用橡皮章印日期等有疑問，但中選會裁定在既有規定內，簽署日期不是必要項目，用日期章蓋日期仍有效。

選委會 高雄市 選罷法

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