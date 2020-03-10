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照顧醫護 鄭文燦籲中央：保障健保給付、發防疫加給

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市議會今天舉行市長施政報告，市長鄭文燦針對防疫情形進行重點報告。記者張裕珍／攝影
桃園市議會今天舉行市長施政報告，市長鄭文燦針對防疫情形進行重點報告。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情延燒，醫護人員負擔只增不減，甚至有醫院爆發院內感染，醫療體系壓力更大，市長鄭文燦今天說，已向中央建議，現在門診變少，健保給付也變少，但應考量其防疫負擔給予保障，不低於以前水準，再來也要考慮給予醫護人員防疫加給。

市議員黃婉如今天在議會質詢時表示，受到疫情重創，產業有紓困方案，但醫護人員有什麼？她昨天到醫院探病，就看到醫院內醫護人員相當辛苦工作，做好分流管制等作業，她看了相當感動，質詢市府該如何給醫護人員鼓勵，不是只有各項防疫物資的挹注，也應該有金錢補助，對醫護人員才是最實質的鼓勵。

鄭文燦說，自己已經有跟中央流行疫情指揮中心反映，因為這段期間醫院負擔比較重，但防疫期間看病的人減少、門診減少，反而得到的健保給付減少，建議不能讓醫院健保給付低於以前水準，要考慮到各醫院的負擔，事實上這段時間，每個醫院都是如臨大敵，都是非常辛苦的。

再來鄭文燦也建議，醫護人員也要考慮給予適當加給，這段時間我們也看到許多國家疫情爆發的時候，醫療體系負擔是非常沉重的，這個病毒的特性是傳播很快、復原很慢，所以醫療體系必須要支援很多的人力，我覺得必要的防疫加給是應該給他們的。

鄭表示，桃園有11家急救責任醫院，包括林口長庚、衛福部桃園醫院、聖保祿、敏盛醫院、台北榮總桃園分院、國軍桃園總醫院、聯新國際醫院、怡仁、天成、天晟醫院及衛福部桃醫新屋分院等，在現階段防疫期間都是重中之重，尤其桃園擁有國際機場，又以林口長庚、衛福部桃園醫院負擔最大，市府會給予第一線人員充分支援。

醫護人員 疫情 健保

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