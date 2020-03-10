快訊

疫情引恐慌：電子監控的「民主內傷」誰來顧？

終於親赴第一線！習近平上午首度抵達武漢考察疫情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】第二波疫情將反撲 民進黨政府忙造神？

聯合報 / 主筆室
新冠肺炎疫情發展瞬息萬變，國家通訊社報導指「口罩國家隊」打響台灣製造名聲，穿針引線的經濟部長沈榮津功不可沒。本報資料照片
新冠肺炎疫情發展瞬息萬變，國家通訊社報導指「口罩國家隊」打響台灣製造名聲，穿針引線的經濟部長沈榮津功不可沒。本報資料照片

全球籠罩新冠肺炎疫情之中，就在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中警告「我們不會天真到以為不會發生社區傳播」及面對第二波疫情攻擊反撲將採超前部署之際，國家通訊社竟迫不及待大力宣揚經濟部長沈榮津，誇他是口罩國家隊的幕後推手，是最強的歐吉桑，在抗疫期末考即將來臨之際，民眾要問的是「造神有那麼急？」。

有了抗煞經驗，台灣這次因應新冠肺炎疫情還算穩住了陣腳，整體表現不俗，儘管中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中因承受巨大壓力而落淚、偶有激越的談話，但隨著疫情穩定，他表現日趨穩健，甚至還有餘力和台北市長柯文哲鬥鬥機鋒，即使不小心說出院內感染的醫院，仍無損他已被「神化」的地位，連柯文哲也要羨慕喊出「順時中」，蔡英文感性贈筆及指定他擔任一級開設的防疫指揮中心指揮官，把陳時中推上了巔峰。

不管順時中或逆時中，其實只要對防疫工作有加分都無所謂，目前也好像有只台北市長柯文哲比較「有意見」，他受訪時表示「我去指揮也是可以啊，應該也不會太差」，透出濃濃的瑜亮情結，言下之意， 若他來擔任指揮官也可以做得和陳時中一樣好，也可以創造「順文哲」的旋風。

柯文哲的談話寓意十足，但聽過笑笑就好，畢竟他也是坐鎮台北市指揮防疫的要角，但沈榮津個人版的宣傳這時候跳出來，而且是由國家通訊社來對他歌功頌德，就顯得突兀，難道在第二波疫情攻擊反撲之前，國家通訊社沒有別的疫情題材可報導嗎？這樣造神也是超前部署的一環嗎？ 　                     

報導指稱，新冠肺炎疫情發展瞬息萬變，短短2個多月，全球確診病例數即破萬，台灣靠著超前部署、資訊公開，防疫表現獲得國際肯定，「口罩國家隊」進一步打響台灣製造名聲，其中穿針引線的經濟部長沈榮津功不可沒，文中還細數沈從基層一步步往上爬，每天工作超過12個小時有如「台灣牛」，參加聚餐也來不及用餐，因為工作到深夜，連蘇貞昌也不敢打電話給他云云。

防疫作戰以來，蔡政府就一直把口罩當成政績，好像整個防疫作為就是搞定口罩，但吹噓之際，似乎忘了二月間的口罩之亂，忘了未被徵用又不敢生產，只能開小門「偷賣」庫存口罩的小廠商之怨怒？忘了全台六千多家健保藥局一個多月來無償配售口罩的勞苦，更忘了大批國軍官兵派充口罩工人的付出，沈榮津何能獨攬其功？

正如前疾管局長蘇益仁所言，防疫考量因素日漸複雜，台灣終究不可能鎖國，類似澳洲音樂家帶著輕症入境的例子可能再出現，三、四月是台灣可能受國際第二波疫情反撲的重要階段，應加速整備醫療體系，我們只是打了上半場的好球，硬戰還沒結束，沈部長後頭還有產業振興的課題，要拿「最強的歐吉桑」封號，就請再等等吧！

疫情 口罩 新冠肺炎

延伸閱讀

誰該戴口罩？口罩供應穩定後，需重新思考的問題

血友病母子解除隔離 親筆信謝陳時中及醫護

柯文哲臉書祝賀 江啟臣盼一起討論有利民生法案

影／沈榮津：口罩產能單日產量可望破千萬

相關新聞

罷韓連署書今起由戶所查對 提議又連署者依法會被剔除

發起罷免高雄市長韓國瑜的團體已送40萬份罷免連署書給高雄市選委會查對，選委會今天起請各戶政事務所領連署書展開查對。罷韓團...

愛奇藝非法上架 蘇貞昌：不能讓中國達併吞目的

民進黨立委范雲今天關注愛奇藝非法上架議題。行政院長蘇貞昌說，將請副院長召集相關部會，若法不夠就修法，並請立法院大力支持，...

照顧醫護 鄭文燦籲中央：保障健保給付、發防疫加給

新冠肺炎疫情延燒，醫護人員負擔只增不減，甚至有醫院爆發院內感染，醫療體系壓力更大，市長鄭文燦今天說，已向中央建議，現在門...

新冠肺炎防疫宣傳 林鶴明：號召辣台派打國際賽

民進黨副秘書長林鶴明今天說，新冠肺炎讓台灣必須面對中國的大外宣，「台灣的故事要自己說，不要讓別人幫我們說」，接下來需要更...

羅智強：國民黨應持續親美和中 加強與美溝通

台北市議員羅智強今天在華府表示，國民黨長期走的是「親美和中」路線，定位是中間偏美，但更靠近中間部分。國民黨應當加強與美溝...

【重磅快評】第二波疫情將反撲 民進黨政府忙造神？

全球籠罩新冠肺炎疫情之中，就在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中警告「我們不會天真到以為不會發生社區傳播」及面對第二波疫情...

罷韓連署書審查 陳雄文：資格不符、偽造代簽等剃除

罷韓團體昨送出40多萬份罷韓連署書，將進入審查剃除階段，高雄市選委會主委陳雄文說，依照選罷法規定，會先審查連署人資格，如...

促轉會延長超過一年？ 蘇貞昌：按總統所說的來做

針對國民黨在威權時期不當徵收的財產，促轉會代理主委楊翠今表示，將以立專法的方向處理；至於促轉會是否延長超過一年，行政院長...

洪慈庸：希望大家給時間證明 會把工作做好

立法院長游錫堃以月薪12萬聘前立委洪慈庸為立法院機要顧問，洪慈庸（中）今天到立法院報到上班，對於「酬庸」說，洪慈庸表示外...

陳明通：二度包機返台若順利成行 當然研議下一波

滯留湖北台胞的第二批包機傳出好消息，有望今天返台。陸委會主委陳明通今在立法院總質詢答詢時表示，預估這波回台人數是400出...

時代力量提案修民法 將成年下修至18歲

民眾黨、時代力量黨團均已提案修憲下修公民權至18歲。時力黨團今天再度提案修《民法》第12條，將成年年齡由20歲下修至18...

配合戶所合併 內政部：下周五至周日暫停戶役政服務

內政部今天表示，全國各戶、役政機關將在3月20日（周五）18時至22日（周日）15時，將暫停各項戶役政服務，進行全國資料...

熱門新聞

義大利總理宣布 全國大封鎖

被爆罹癌沒錢醫棄療 新北女議員唐慧琳：健康恢復中

獨／蘇貞昌令政治人物退官股公司 桃勤、華儲董座遭拔

第二批包機露曙光 華航東航共同載470人返台

全球疫情嚴峻 陳時中：世衛大會快要自身難保了

【重磅快評】陸委會改為內交部？ 立委笑話鬧大了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。