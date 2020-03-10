【重磅快評】第二波疫情將反撲 民進黨政府忙造神？

全球籠罩新冠肺炎疫情之中，就在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中警告「我們不會天真到以為不會發生社區傳播」及面對第二波疫情攻擊反撲將採超前部署之際，國家通訊社竟迫不及待大力宣揚經濟部長沈榮津，誇他是口罩國家隊的幕後推手，是最強的歐吉桑，在抗疫期末考即將來臨之際，民眾要問的是「造神有那麼急？」。

有了抗煞經驗，台灣這次因應新冠肺炎疫情還算穩住了陣腳，整體表現不俗，儘管中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中因承受巨大壓力而落淚、偶有激越的談話，但隨著疫情穩定，他表現日趨穩健，甚至還有餘力和台北市長柯文哲鬥鬥機鋒，即使不小心說出院內感染的醫院，仍無損他已被「神化」的地位，連柯文哲也要羨慕喊出「順時中」，蔡英文感性贈筆及指定他擔任一級開設的防疫指揮中心指揮官，把陳時中推上了巔峰。

不管順時中或逆時中，其實只要對防疫工作有加分都無所謂，目前也好像有只台北市長柯文哲比較「有意見」，他受訪時表示「我去指揮也是可以啊，應該也不會太差」，透出濃濃的瑜亮情結，言下之意， 若他來擔任指揮官也可以做得和陳時中一樣好，也可以創造「順文哲」的旋風。

柯文哲的談話寓意十足，但聽過笑笑就好，畢竟他也是坐鎮台北市指揮防疫的要角，但沈榮津個人版的宣傳這時候跳出來，而且是由國家通訊社來對他歌功頌德，就顯得突兀，難道在第二波疫情攻擊反撲之前，國家通訊社沒有別的疫情題材可報導嗎？這樣造神也是超前部署的一環嗎？

報導指稱，新冠肺炎疫情發展瞬息萬變，短短2個多月，全球確診病例數即破萬，台灣靠著超前部署、資訊公開，防疫表現獲得國際肯定，「口罩國家隊」進一步打響台灣製造名聲，其中穿針引線的經濟部長沈榮津功不可沒，文中還細數沈從基層一步步往上爬，每天工作超過12個小時有如「台灣牛」，參加聚餐也來不及用餐，因為工作到深夜，連蘇貞昌也不敢打電話給他云云。

防疫作戰以來，蔡政府就一直把口罩當成政績，好像整個防疫作為就是搞定口罩，但吹噓之際，似乎忘了二月間的口罩之亂，忘了未被徵用又不敢生產，只能開小門「偷賣」庫存口罩的小廠商之怨怒？忘了全台六千多家健保藥局一個多月來無償配售口罩的勞苦，更忘了大批國軍官兵派充口罩工人的付出，沈榮津何能獨攬其功？

正如前疾管局長蘇益仁所言，防疫考量因素日漸複雜，台灣終究不可能鎖國，類似澳洲音樂家帶著輕症入境的例子可能再出現，三、四月是台灣可能受國際第二波疫情反撲的重要階段，應加速整備醫療體系，我們只是打了上半場的好球，硬戰還沒結束，沈部長後頭還有產業振興的課題，要拿「最強的歐吉桑」封號，就請再等等吧！