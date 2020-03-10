罷韓連署書審查 陳雄文：資格不符、偽造代簽等剃除

罷韓團體昨送出40多萬份罷韓連署書，將進入審查剃除階段，高雄市選委會主委陳雄文說，依照選罷法規定，會先審查連署人資格，如是否已是第一階段提案人、身分戶籍有誤、代簽或偽造等，都是查核剃除的事項。

高市府上午舉行市政會議，對於連署書的合格審查標準，陳雄文今市政會議後受訪表示，將依照選罷法規定，第一，會先審查連署人的資格，是否設籍原來選舉區；第二，連署人是否已連署過第一階段的提案人，有就必須剃除；第三，身分、戶籍、資料是否不清楚或有錯誤，也可能都要剃除；第四，會去判斷有沒有人家代簽或偽造，或是用印章蓋的，是本人還是別人幫他蓋的，都是要去查核的事項。

由於陳雄文是高雄市副市長，身兼市選委會主委，被罷韓團體質疑沒有利益迴避，陳雄文說，罷韓團體若認為他必須利益迴避，那建議最好去對選罷法做一個討論，因為選罷法對這部分沒有規範。

陳雄文說，每個縣市的選委會主委，就是由市府幕僚長以上的人，就是市長、副市長或秘書長擔任，全國各縣市大概都是這樣，「不能說某個地方有某個團體做了某個主張，我們就違背或擴張法律的解釋，最好的方法就是在選罷法中把它規範清楚，只要法律有規範，我們一切依照法律來辦理」。