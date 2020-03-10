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促轉會延長超過一年？ 蘇貞昌：按總統所說的來做

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

針對國民黨在威權時期不當徵收的財產，促轉會代理主委楊翠今表示，將以立專法的方向處理；至於促轉會是否延長超過一年，行政院蘇貞昌表示，將依促轉條例的規定延長一年，並強調蔡總統有指示，促轉工作沒有完成，促轉會就有存在的必要，會依總統所言來做。

蘇貞昌今至立法院接受總質詢。民進黨立委賴品妤針對促進轉型正義的議題做質詢，並詢問國民黨於威權時期不當徵收的財產，其歸還是否有具體時程？對此，蘇貞昌表示，應該歸還的，人民的歸還人民，他的態度一向如此。

楊翠表示，根據國防部的報告，不法刑事判決得沒收財產，有279筆土地、2筆房屋，重複比對後，有245筆土地、2筆房屋，其中包括非自然人，只有13個所有權人，而促轉會爬梳各種檔案比對，當初被宣告的有1640人，其中有證據為145人。她強調，返還財產要以當事人為主體，在掌握規模之後，參考國外立法例，未來將朝立專法的方向處理，並同意在半個月內給賴品妤報告。

至於是否延長促轉會超過一年？蘇貞昌表示，促轉會要在二年內翻轉幾十年來的不正義，是有困難，他也表示過將依促轉條例，未來報上來後，同意延長一年，而延長一次就是一年，但未來延長不限次數，蔡英文總統也在228當日表示，促轉工作沒有完成，促轉會就有存在的必要，行政院也會照這樣來做。

促轉會 蘇貞昌 行政院

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