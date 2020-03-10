陳明通：二度包機返台若順利成行 當然研議下一波

滯留湖北台胞的第二批包機傳出好消息，有望今天返台。陸委會主委陳明通今在立法院總質詢答詢時表示，預估這波回台人數是400出頭，至於其餘滯留武漢的台人，將穩扎穩打安排，「如果這波順利成行，當然研議下一波。」

國民黨立委江啟臣詢問武漢包機進度，行政院長蘇貞昌答覆表示，讓滯留武漢的國人同胞早一天回來，是政府一直努力在做的，三原則是弱勢優先防疫優先、量力而為，為了讓台人早日回來，用盡心力，但兩邊還在做最後確定，一確定將由指揮中心向國人報告，要等國人安全進入國門才算數。

陳明通補充指出，兩岸正緊密協商當中，預估人數就是400出頭，至於其餘滯留武漢的台人，將穩扎穩打安排，「如果這波順利成行，當然研議下一波。」

至於確切時間、航班等細節，蘇貞昌則說，基於尊重，不便先說明，將待確定後由指揮中心宣布。

民進黨立委陳亭妃質詢時則追問，包機返台後的醫療、防疫資源是否預備妥當。蘇貞昌說，歷經首次滯留武漢台人返台以及鑽石公主後的經驗後，我國已能在能力許可範圍內，盡量讓國人回台，目前已經有顧慮到武漢台人回來後的處所、防疫等等處理，預計一樣是集中檢疫，會很嚴謹安排。