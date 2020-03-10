時代力量提案修民法 將成年下修至18歲

民眾黨、時代力量黨團均已提案修憲下修公民權至18歲。時力黨團今天再度提案修《民法》第12條，將成年年齡由20歲下修至18歲。另為落實司法正義，時力黨團也提案修《刑法》棄保潛逃罪、及《刑事陪審法》。

時代力量黨團會議後舉行「三法開步走，實踐司法正義」記者會。總召邱顯智說，過去許多權貴犯了罪，不論是貪汙犯、或重大金融犯罪者，好不容易三審定讞，要執行時卻人不見，今年2月就發生北科大前教授王文博因收賄被判刑定讞卻棄保潛逃。邱說，目前因無防逃機制，也讓刑法公平性蕩然無存。

時力黨團提案《刑法》修正草案，將增訂《刑法》163-1條、163-2條，針對被告具保、責付、限制住居、限制出境出海，經合法傳喚無正當理由不到場，發布通緝後，可處五年以下有期徒刑，併科一百萬元以下罰金。

另外，司改國是會議有共識的落實人民參與審判，三年至今仍不見立法。邱顯智說，儘管司法院最近已提出《人民參與審判法》草案，但卻將適用對象由原七年以上、改為十年以上之罪，才適用人民參與審判，理由竟是七年以上案件量高達1200件，十年以上重罪僅500件。

邱顯智說，時力黨團提出的《刑事陪審法》草案，主張三年以上有期徒刑之罪，就可適用刑事陪審；陪審團九人、有罪與否一致決；陪審員為非法律人之23歲以上國民；是否採行陪審團審判，被告有程序選擇權等。希望司法院陪審參審不要做半套，要玩就要玩真的。

立委陳椒華也提到，黨團提案修《民法》第12條，將成年由20歲降至18歲，因我國18歲年輕人權利義務，可以公民投票、結婚、刑法負完全責任能力、考汽車駕照、服兵役、納稅等，都已賦予18歲成年的實質認定，但竟因未成年不能申請信用卡、租屋開戶、保險等，相當不合理，黨團認為應修正民法，讓18歲年輕人可以自己做主。