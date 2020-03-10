配合戶所合併 內政部：下周五至周日暫停戶役政服務

內政部今天表示，全國各戶、役政機關將在3月20日（周五）18時至22日（周日）15時，將暫停各項戶役政服務，進行全國資料庫轉檔及版本更新。戶籍謄本網路申辦服務，則將延長暫停服務時間至22日（周日）24時。

為配合高雄市轄內戶政事務所整併為鼓山、三民、鳳山等18個戶政事務所；基隆市轄內戶政事務所整併為中正、安樂、七堵等3個戶政事務所，並自3月23日生效，相關網路服務暫停使用。

內政部表示，這次戶所整併，高雄市將轄內戶所從33個精簡為18個，基隆市則是從7個精簡為3個，而被整併的地區仍設有辦公處（室），以方便民眾洽公。

配合這次系統轉換作業，內政部表示，役政署全球資訊網的役男體（複）檢查詢，及役男短期出境線上申請服務將暫停，同時戶政司全球資訊網也將暫停提供各項網路申辦服務，其中「謄本類」的網路申辦項目，包括電子戶籍謄本、紙本戶籍謄本及民眾於便利商店多媒體資訊工作站(KIOSK)申請紙本戶籍謄本等作業，將延長停止服務時間至3月22日24時；另民眾如需掛失國民身分證，仍可撥打1996專線辦理掛失。