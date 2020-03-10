洪慈庸立院報到：全心新工作目前不加入民進黨不選立委

前立委洪慈庸獲聘立法院顧問，今日報到。他表示，目前沒有加入民進黨的規畫，目前也沒有再次參選台中立委的規畫。他表示，希望大家給他時間，讓他證明自己能做好、勝任顧問工作。

立法院長游錫堃以月薪12萬聘前立委洪慈庸為立法院機要顧問，引發爭議，批評慈庸變酬庸。有輿論指出，洪慈庸僅一屆立委能出任顧問，是因為丈夫卓冠廷是交通部長林佳龍的子弟兵，林佳龍又是游錫堃的正國會掌門接班人。

洪慈庸上午受訪時表示，此事是由游錫堃本人和她提起，她過去與游錫堃也有一些接觸，游覺得兩人有所互補、游也對她有所期待。她在接到游錫堃邀請後，經過超過一個星期、相當謹慎的思考，決定接下，她很感謝有這樣的機會，願意以不一樣的身分回來，接下這分工作也希望能夠協助游錫堃，發揮功能。

被問到將來是否還會再投入台中立委選舉，洪慈庸表示，目前最重要工作，就是把現在工作做好，其他部分目前沒有任何規畫；加入民進黨一事，目前也沒有這樣的規劃。

洪慈庸表示，立法院是民意機關最高機關，不管什麼身分，她都用最戒慎恐懼最謹慎的心情面對，感謝游錫堃願意給她機會增加立院歷練；把游錫堃希望她協助的工作做好，就是目前最重要的任務。外界有支持也有批評，她都非常感謝，最重要的是未來她能不能好好把工作做好，需要時間表現，也希望大家給她時間，證明他能做好。

對於外界質疑酬庸，洪慈庸表示，謝謝批評指教，台灣是一個民主自由、擁有多元聲音的社會，尊重各界的聲音，重申她對自己最大的勉勵，就是把工作做好給大家看。