出手換掉華航相關3董座引猜疑 蘇貞昌：都是任期到期
據傳，行政院長蘇貞昌傾向回歸專業，將盡量不安排政治人物擔任官股企業董事，也因此近日桃園航勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義，以及華夏航科董事長趙麟都將陸續去職，後續人事安排也可能減少安排政治人物接任。不過，蘇貞昌今在立法院備詢前受訪解釋，這三位都是任期到期，屆滿下台。
蘇貞昌說，用人就是專業、適才適所，政治也是很專業，政治很多年受民意一再檢驗、監督政府很有經驗的人才，也是好人才，看用在什麼地方，沒有什麼酬庸問題，蔡英文總統也一再交代，就是用好人才，讓好人才貢獻國家，行政院也用這原則做事。
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