國民黨要贏得年輕世代信任 孫大千籲要做到這四點
國民黨在2020年大選落敗後，黨內世代交替與改革聲浪不斷，上周也選出新主席江啟臣。對此，前立委孫大千表示，在這次的轉型過程中最重要的任務，就是「贏回年輕世代的信任」。
孫大千說，若是要達到這個目標，國民黨必須先完成四項功課。第一，了解年輕世代對各項重大議題的看法和立場；第二，使用年輕世代熟悉、並且可以接受的語言；第三，建立和年輕世代對話與溝通的平台；第四，提出年輕世代可以認同的價值論述。
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