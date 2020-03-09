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獨／蘇貞昌令政治人物退官股公司 桃勤、華儲董座遭拔
各部會相關官股企業董事長大搬風，據悉，行政院長蘇貞昌最近下令政治人物不准再擔任官股企業董事長，預計一口氣撤換十數人，先從交通部開始開鍘。包括桃勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義都在上周被拔除董座，兩人在三月四日收到公文，都被要求即刻交接職務，幾乎等於被通知後馬上離開。
郭榮宗曾任立委，也曾當選桃園市升格後首屆市議員，但因涉及賄選先行辭職，去年一月桃勤公司舉行臨時董事會，推舉他為董事長，接替原董事長林信得；陳宗義曾任立委及桃園市升格前的桃園縣議員及舊桃園市長。郭、陳過去都被視為「桃園幫」人馬，但民進黨人士指出，這一波人事安排與桃園市政府沒有關係。
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