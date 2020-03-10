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破除酬庸 蘇貞昌換3官股董座

聯合報 / 記者丘采薇林河名／台北報導
行政院長蘇貞昌認為政治人物不宜擔任官股公司董事長的態度明確。 圖／聯合報系資料照片
行政院長蘇貞昌認為政治人物不宜擔任官股公司董事長的態度明確。 圖／聯合報系資料照片

政治人物出任國營事業董事長屢遭詬病。據悉，行政院蘇貞昌傾向回歸專業，將盡量不安排政治人物擔任官股企業董事長；最近一波官股企業董事長人事異動，都與中華航空公司有關，包括桃園航勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義都在上周被拔除董座，兩人三月四日收到公文，被要求即刻交接職務。

這一波去職者，還包括華夏航科董事長趙麟。趙麟是前總統陳水扁的台大法律系同班同學，曾任總統府第一局局長。

蘇貞昌上任後陸續整頓國營事業、官股銀行人事，官股企業是新一波調整重點，包括許多國營事業旗下的子公司都可能面臨人事異動。

郭榮宗曾任立委，也曾當選桃園市升格後首屆市議員，但因涉及賄選先行辭職，去年一月桃勤公司舉行臨時董事會，推舉他為董事長，接替原董事長林信得；陳宗義曾任立委及桃園市升格前的桃園縣議員及桃園市長。郭、陳過去都被視為「桃園幫」人馬，但民進黨人士指出，這一波人事安排與桃園市政府沒有關係。

民進黨人士指出，蘇揆認為「政治人物」不宜擔任官股公司董事長的態度明確，連帶牽動黨內政治人物未來發展，部分初選落敗的前立委原本都有意被安排進入官股公司，但如今「酬庸」文化可能成為禁忌，等待擔任董座的希望也可能落空。

民進黨人士透露，桃勤及華儲兩家公司董事長在上周收到公文後才知道自己將去職，幾乎沒有緩衝期。這項人事異動，也引發接下來各部會的官股公司是否依序調整的聯想。

黨內人士指出，蘇貞昌雖然希望回歸專業，「盡量」不安排政治人物擔任官股企業董事長，但有些政治人物有其各別專業，也可能適任特定國營事業的工作，不該一概而論；但蘇希望尊重專業，也等於肯定從基層一路上來的員工，並可避免空降的批評，應可獲得各界支持。

由政治人物出任的國營事業負責人，會不會人人自危？黨內人士說，只要做得好，或有其專業表現，何必擔心？但相關官股企業負責人，如果任期到了，蘇貞昌確實可能依上述原則「重新評估」。

蘇貞昌 民進黨 行政院

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