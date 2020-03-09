義大利封城 台商觀望、駐處提供必要協助
為防新冠肺炎疫情擴大，義大利政府宣布封鎖北義米蘭所在大區與14個省。我駐義大利代表處說明，至當地時間8日止，封省區所在的國際機場、大眾運輸仍正常營運，經聯繫相關區域約450名台僑，目前狀況均安。駐處會密切關注疫情發展，與僑學界保持聯繫，提供必要協助。
駐處表示，經聯繫，長榮可協助幫近期急須返台的僑胞、留學生辦理訂購返台機票，國人可至駐處網站查詢，也可與長榮航空駐米蘭分公司聯絡，屆時可從米蘭搭機至倫敦或維也納等地，再轉長榮班機回台；僑民等也可搭其他航空班機返台。
駐處表示，駐義代表處會密切注意義大利疫情的發展，以及義大利公布的相關規定，並隨時在本處網站公告。
在米蘭居住40年的台商李阿進說，受疫情影響，當地所有活動已全部停止，他開的餐館也大受影響，已於2周前暫停營業。原本預計清明節返台掃墓，擔心機上被感染、回國還要居家檢疫，因此暫緩。
另一名旅義國人陶品熙表示，米蘭市區內的交通仍正常運行，僅少數商家繼續營業，民生物資除了口罩和消毒用品以外，也沒有短缺情況，食物仍可透過網路超市購買，社團中尚未聽聞因疫情需要政府協助的僑胞。
李阿進說，由於軟性封城，仍有人在外走動，當地居民很少戴口罩，僑胞沒事幾乎很少出門，應不至於到撤僑的必要；也聽聞有人已在封城之前，先搭火車到南義避難，他們只能先觀望疫情變化，等待義國政府下一步政策。
急需返台的僑胞及留學生，可與長榮駐米蘭辦公室聯繫，聯絡方式如下：
+39 02 74868552
+39 02 74865418
+39 02 74868555
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