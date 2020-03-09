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影／要長者做口罩挨轟 陳超明暴怒：我說網友是腦殘！
國民黨立委陳超明5日質詢衛福部長陳時中，說口罩不一定要在工廠製作，可以透過社區年長者來做，就能解決當今口罩不足的問題，並央求中央審慎考慮這項提案。此話一出卻引來網友猛烈批評，認為醫療級口罩怎麼能在家自己做，更有網友狠酸「我實在想不通為什麼你是立委」。
陳超明9日一早到立院質詢，聽到「口罩」兩次瞬間點燃怒火，邊走邊罵大嗆「我說網友是腦殘！」當記者要追問相關問題時，陳超明仍舊相當生氣，不斷怪媒體記者亂講話，還要求把「腦殘」錄影放到電視台上，過程中幕僚不斷試圖拉走他，陳超明卻不斷回頭叫罵。至於被問到是不是遭網友惡意曲解？他則回應「完全曲解！才不會曉得我偉大在哪裡」，帶著怒火離去。
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