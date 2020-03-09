快訊

口罩實名制2.0網路預購 民眾自付物流費

經濟解析／國際油價暴跌 會對全球經濟造成什麼影響？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／要長者做口罩挨轟 陳超明暴怒：我說網友是腦殘！

聯合報 / 記者楊凱竣顏凱勗／台北即時報導
國民黨立委陳超明9日一早到立院質詢，聽到「口罩」兩次瞬間點燃怒火，邊走邊罵大嗆「我說網友是腦殘！」至於被問到是不是遭網友惡意曲解？他則回應「完全曲解！才不會曉得我偉大在哪裡」，帶著怒火離去。記者顏凱勗／攝影
國民黨立委陳超明9日一早到立院質詢，聽到「口罩」兩次瞬間點燃怒火，邊走邊罵大嗆「我說網友是腦殘！」至於被問到是不是遭網友惡意曲解？他則回應「完全曲解！才不會曉得我偉大在哪裡」，帶著怒火離去。記者顏凱勗／攝影

國民黨立委陳超明5日質詢衛福部長陳時中，說口罩不一定要在工廠製作，可以透過社區年長者來做，就能解決當今口罩不足的問題，並央求中央審慎考慮這項提案。此話一出卻引來網友猛烈批評，認為醫療級口罩怎麼能在家自己做，更有網友狠酸「我實在想不通為什麼你是立委」。

陳超明9日一早到立院質詢，聽到「口罩」兩次瞬間點燃怒火，邊走邊罵大嗆「我說網友是腦殘！」當記者要追問相關問題時，陳超明仍舊相當生氣，不斷怪媒體記者亂講話，還要求把「腦殘」錄影放到電視台上，過程中幕僚不斷試圖拉走他，陳超明卻不斷回頭叫罵。至於被問到是不是遭網友惡意曲解？他則回應「完全曲解！才不會曉得我偉大在哪裡」，帶著怒火離去。

陳超明 口罩

延伸閱讀

疑有社區公告個案足跡 陳時中：勿亂貼會大亂

口罩實名制2.0 陳時中：確定將開放網路訂購

全球疫情嚴峻 陳時中：世衛大會快要自身難保了

「長者在家做口罩」引批評 陳超明澄清喊：網友只看顏色

相關新聞

600億紓困特別預算初審過 柯建銘：預計13日三讀

立法院今天初審通過600億元紓困振興特別預算，一毛未刪、也未凍結。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，經過一天的聯席會審查，所...

影／要長者做口罩挨轟 陳超明暴怒：我說網友是腦殘！

國民黨立委陳超明5日質詢衛福部長陳時中，說口罩不一定要在工廠製作，可以透過社區年長者來做，就能解決當今口罩不足的問題，並...

為防疫改回用免洗餐具？環保署長：若有需要會同意

環保署過去一年推動禁用一次性餐具，但隨著武漢肺炎疫情延燒，部分餐廳已宣布改回一次性餐具。環保署長張子敬今天在立法院表示，...

鼓勵線上祭祖自己仍會去掃墓 徐國勇：不去對不起老爸祖宗

武漢肺炎疫情延燒，對於清明連假掃墓祭祖是否會造成防疫破口，內政部長徐國勇今天表示，鼓勵民眾線上掃墓、祭祖，或者分流掃墓

中研院英文google變「中國科學院」 立委擬提案改名

中研院的外文名稱是「 Academia Sinica」。Academia Sinica是拉丁文；academia是「學院...

拚防疫 李貴敏：立院一周內應提停會標準

針對立法院若發生確診案件該如何因應，甚或是否考量休會，立法院司法法制委員會今在主席、國民黨立委李貴敏裁示下，通過臨時提案...

紓困600億預算立院初審通過 一毛未刪、未凍結

立法院今天多個委員會聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，國民黨立委翁重鈞原提案，凍結600億...

影／罷韓若成功 民眾黨推人補選？柯:有些人才尋覓培養

高雄市長罷免案9日上午完成連署書遞交，罷韓團體更浩浩蕩蕩前往高市選委會遊行助陣。外傳台北市長柯文哲已開始盤算一旦罷韓成功...

我國輸出病例至菲？指揮中心駁遊菲男並非在台感染

中央流行疫情指揮中心昨祭出基因序列分析，二度駁斥埃及團旅客群聚的感染源在歐洲，並非來自我國。今菲律賓新增一名確診個案，為...

長照機構、特教生 額外撥補口罩

因應口罩需求，政府自上月6日起雖以口罩實名制發售，而因仍有民眾無法排隊或偏鄉剩餘量較多等問題，行政院今天拍板將推出「口罩...

柯：疫情當前 不贊成太多政治動作

罷免高雄市長韓國瑜第二階段送交連署書，民眾黨立委蔡壁如日前接受專訪時提到，「罷韓」若是成功，高雄市長改選，民眾黨不會缺席。對此，民眾黨主席柯文哲今上午受訪時表示，疫情還沒有過去，在這個階段，他不太贊成有太多的政治動作，有時候用一句話形容，就是「政治不正確」，等疫情穩定一些，這些事情要做再去做。

罷韓送連署 高市府：做好防疫 江：全力協助

罷免高雄市長韓國瑜行動如火如荼進行中，罷韓團體今天送交第二階段連署書到高雄市選委會，隊伍浩浩蕩蕩從市府鳳山行政中心出發，一路高呼「百日罷韓 光復高雄」，不少志工、民眾隨行。面對罷免的聲浪，高雄市政府回應，市府除專注市政推動外，現階段全力配合中央指揮做好防疫工作，也為登革熱防治工作超前部署，正全力以赴。

熱門新聞

全球疫情統計／德國累計確診病例破千 日本再添1死

義大利新冠肺炎疫情暴增133死 共366死7375確診

紅色震撼彈…快訊外洩封城 米蘭夜爆逃離潮

被爆罹癌沒錢醫棄療 新北女議員唐慧琳：健康恢復中

全球疫情嚴峻 陳時中：世衛大會快要自身難保了

4輛卡車載80萬份罷韓連署書 百人隊伍赴高巿選委會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。