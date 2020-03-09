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600億紓困特別預算初審過 柯建銘：預計13日三讀

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
立法院今天初審通過600億元紓困振興特別預算，一毛未刪、也未凍結。記者林麗玉／攝影
立法院今天初審通過600億元紓困振興特別預算，一毛未刪、也未凍結。記者林麗玉／攝影

立法院今天初審通過600億元紓困振興特別預算，一毛未刪、也未凍結。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，經過一天的聯席會審查，所有爭議事項都已處理完畢。不過，國民黨團總召林為洲說，還是要黨團協商。柯說，那就多一道程序，由立法院長游錫堃召集協商，若協商沒結論就表決，預計13日三讀紓困特別預算案。

柯建銘說，今天的聯席會包括臨時提案，一共處理了180個提案，都已將爭議處理完畢，本來也都與國民黨、時代力量、民眾黨團打過電話，表示不用黨團協商直接院會處理，但林為洲堅持還是要協商，所以接下來的程序，就由院長召開協商。但柯建銘認為，不需要這樣的行政干擾，過去也沒這個議事程序，其實有意見，聯席會就可以提，黨團協商就是多一道程序，他尊重。

至於今天的聯席會，柯建銘全程坐鎮，國民黨立委翁重鈞、費鴻泰等人，對特別預算不受預算法限制有意見，認為應訂定流用規定，一度還當場與柯建銘互嗆。柯建銘說，他過去通常不會出現在委員會，但因今天預算案事關重大，所以全程坐鎮聯席會。

柯建銘說，今天聯席審查報告簽好之後，就會排入程序委員會，周五就會處理預算案。

柯建銘 國民黨 立法院

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