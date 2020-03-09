不是新冠肺炎！怕咳嗽被白眼 日本竟有這種商品

截至日本時間下午3時半，新冠肺炎在日本國內已有495名確診病例，民眾人心惶惶。雖然戴了口罩，但在公共交通工具內如果有人不斷咳嗽，難免遭白眼，已經有氣喘、花粉症患者因此不敢搭電車，還有人開發了徽章、鑰匙鍊等產品，註明是氣喘、是花粉症、「不會傳染」。

日本流傳一段影片，是東京山手線電車上，一名男子痛罵鄰座咳嗽的女子，「如果你感染了新冠病毒，就給我到隔壁車廂去」。女子當時有戴口罩。日前也有人在電車按緊急鈴，原因是有人咳嗽沒戴口罩。

大家對咳嗽聲變得非常敏感，偏偏日本的花粉季節已至，不少日本人難免有流鼻涕、輕咳等症狀。有人乾脆在自己的口罩上，大大寫上「花粉症」，「這是氣喘的咳嗽。造成你的不悅，請見諒」。宣告自己咳不停的原因。