快訊

阿祖履歷表超狂！民國35年真跡曝光 網驚呼：人生勝利組

拚防疫 李貴敏：立院一周內應提停會標準

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
國民黨立委李貴敏（左）。圖／擷取自國會頻道
國民黨立委李貴敏（左）。圖／擷取自國會頻道

針對立法院若發生確診案件該如何因應，甚或是否考量休會，立法院司法法制委員會今在主席、國民黨立委李貴敏裁示下，通過臨時提案，要求立法院秘書長林志嘉一周內提出關於立院停止會議之標準及後續防疫作業程序報告；並應就立法院遠距開會，研議明確配套設施與流程，以利提升防疫成效。

立法院秘書長林志嘉今列席司法法制委員會，報告「新冠肺炎」防疫措施及執行成效並備詢。

李貴敏表示，立院作為中央最高民意機構，是否停會或休會影響重大，不宜休會，應強化各項資訊科技配套措施，作為因應之道，因此希望立法院能盡速提出評估與遠距開會等配套對案。

李貴敏要求，基於國會來訪民眾眾多，立院應於二周內，於官方網站設置中英文「Q&A」專區，以供訪客與民眾提問，並請專人於該區及時回覆。此外，立委也建議立院比照美國經驗，舉行網路「防疫公聽會」廣納民間意見，以供行政單位參考。相關提案也獲得立院秘書處同意辦理。

林志嘉上午指出，因應疫情的三階段方案，第一是視疫情滾動，原大禮堂會議室可能關閉，改使用比較安全、通風的會議室；第二、若是有立委或是職員被隔離，立院會有限度停止部分會議；第三、如果真的情況嚴重將要求休會，禁止進入院區，研議另外形式的開會，希望讓委員會跟院會都能開，擬用視訊方式處理。

林志嘉解釋，目前規劃，若有一名立委確診，立法院將進入半休會狀態；一旦兩名立委確診遭隔離，可能整個立法院區就不能使用，基本上就會進入遠距視訊會議，視訊會議工具已經備妥，就差視訊投票因為效力問題，是否算是算法定決定還須經過朝野協商。副秘書長高明秋表示，確切的標準正在研擬當中，除了立委確診與否，也有可能視整體疫情滾動而調整。

立法院 林志嘉 疫情

延伸閱讀

立院：2立委隔離就關國會 改視訊開會

立院防疫 立委建議配發公務車駕駛口罩

立法院清查：1技工曾赴陸旅遊 已暫緩職員赴疫區

2位立委隔離就關閉院區 立院擬全採視訊會議

相關新聞

【重磅快評】陸委會改為內交部？ 立委笑話鬧大了

基進黨立委陳柏惟在立法院質詢時，說目前我國陸委會和大陸國台辦不對等，因此建議直接在外交部成立「中國司」，或者成立統戰部或...

為防疫改回用免洗餐具？環保署長：若有需要會同意

環保署過去一年推動禁用一次性餐具，但隨著武漢肺炎疫情延燒，部分餐廳已宣布改回一次性餐具。環保署長張子敬今天在立法院表示，...

「長者在家做口罩」引批評 陳超明澄清喊：網友只看顏色

國民黨立委陳超明日前質詢時指出，中央為何不推年長者在家自製口罩以減少產量不足問題，引發網友撻伐。事後，陳強調是指做「口罩套」，對於網友只看顏色批評感到遺憾，但音樂人許常德則認為，是陳看顏色沒在聽別人的批評。

鼓勵線上祭祖自己仍會去掃墓 徐國勇：不去對不起老爸祖宗

武漢肺炎疫情延燒，對於清明連假掃墓祭祖是否會造成防疫破口，內政部長徐國勇今天表示，鼓勵民眾線上掃墓、祭祖，或者分流掃墓

中研院英文google變「中國科學院」 立委擬提案改名

中研院的外文名稱是「 Academia Sinica」。Academia Sinica是拉丁文；academia是「學院...

拚防疫 李貴敏：立院一周內應提停會標準

針對立法院若發生確診案件該如何因應，甚或是否考量休會，立法院司法法制委員會今在主席、國民黨立委李貴敏裁示下，通過臨時提案...

紓困600億預算立院初審通過 一毛未刪、未凍結

立法院今天多個委員會聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，國民黨立委翁重鈞原提案，凍結600億...

影／罷韓若成功 民眾黨推人補選？柯:有些人才尋覓培養

高雄市長罷免案9日上午完成連署書遞交，罷韓團體更浩浩蕩蕩前往高市選委會遊行助陣。外傳台北市長柯文哲已開始盤算一旦罷韓成功...

我國輸出病例至菲？指揮中心駁遊菲男並非在台感染

中央流行疫情指揮中心昨祭出基因序列分析，二度駁斥埃及團旅客群聚的感染源在歐洲，並非來自我國。今菲律賓新增一名確診個案，為...

長照機構、特教生 額外撥補口罩

因應口罩需求，政府自上月6日起雖以口罩實名制發售，而因仍有民眾無法排隊或偏鄉剩餘量較多等問題，行政院今天拍板將推出「口罩...

柯：疫情當前 不贊成太多政治動作

罷免高雄市長韓國瑜第二階段送交連署書，民眾黨立委蔡壁如日前接受專訪時提到，「罷韓」若是成功，高雄市長改選，民眾黨不會缺席。對此，民眾黨主席柯文哲今上午受訪時表示，疫情還沒有過去，在這個階段，他不太贊成有太多的政治動作，有時候用一句話形容，就是「政治不正確」，等疫情穩定一些，這些事情要做再去做。

罷韓送連署 高市府：做好防疫 江：全力協助

罷免高雄市長韓國瑜行動如火如荼進行中，罷韓團體今天送交第二階段連署書到高雄市選委會，隊伍浩浩蕩蕩從市府鳳山行政中心出發，一路高呼「百日罷韓 光復高雄」，不少志工、民眾隨行。面對罷免的聲浪，高雄市政府回應，市府除專注市政推動外，現階段全力配合中央指揮做好防疫工作，也為登革熱防治工作超前部署，正全力以赴。

熱門新聞

全球疫情統計／南韓新冠肺炎確診達7382例 義單日死亡暴增133例

歐洲新冠肺炎確診人數暴增 醫曝「4大主因」：沒有地方比台灣安全

義大利新冠肺炎疫情暴增133死 共366死7375確診

紅色震撼彈…快訊外洩封城 米蘭夜爆逃離潮

40天取得55萬份罷韓連署書？孫大千：灌水過頭恐成世紀笑話

4輛卡車載80萬份罷韓連署書 百人隊伍赴高巿選委會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。