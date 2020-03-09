拚防疫 李貴敏：立院一周內應提停會標準

針對立法院若發生確診案件該如何因應，甚或是否考量休會，立法院司法法制委員會今在主席、國民黨立委李貴敏裁示下，通過臨時提案，要求立法院秘書長林志嘉一周內提出關於立院停止會議之標準及後續防疫作業程序報告；並應就立法院遠距開會，研議明確配套設施與流程，以利提升防疫成效。

立法院秘書長林志嘉今列席司法法制委員會，報告「新冠肺炎」防疫措施及執行成效並備詢。

李貴敏表示，立院作為中央最高民意機構，是否停會或休會影響重大，不宜休會，應強化各項資訊科技配套措施，作為因應之道，因此希望立法院能盡速提出評估與遠距開會等配套對案。

李貴敏要求，基於國會來訪民眾眾多，立院應於二周內，於官方網站設置中英文「Q&A」專區，以供訪客與民眾提問，並請專人於該區及時回覆。此外，立委也建議立院比照美國經驗，舉行網路「防疫公聽會」廣納民間意見，以供行政單位參考。相關提案也獲得立院秘書處同意辦理。

林志嘉上午指出，因應疫情的三階段方案，第一是視疫情滾動，原大禮堂會議室可能關閉，改使用比較安全、通風的會議室；第二、若是有立委或是職員被隔離，立院會有限度停止部分會議；第三、如果真的情況嚴重將要求休會，禁止進入院區，研議另外形式的開會，希望讓委員會跟院會都能開，擬用視訊方式處理。

林志嘉解釋，目前規劃，若有一名立委確診，立法院將進入半休會狀態；一旦兩名立委確診遭隔離，可能整個立法院區就不能使用，基本上就會進入遠距視訊會議，視訊會議工具已經備妥，就差視訊投票因為效力問題，是否算是算法定決定還須經過朝野協商。副秘書長高明秋表示，確切的標準正在研擬當中，除了立委確診與否，也有可能視整體疫情滾動而調整。