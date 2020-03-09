紓困600億預算立院初審通過 一毛未刪、未凍結

立法院今天多個委員會聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，國民黨立委翁重鈞原提案，凍結600億預算的80%，但未成案即撤消念頭。另外，時代力量黨團也提案凍結經濟部200億7600萬預算之十分之一，討論後同意不凍結。聯席委員會初審通過600億紓困預算，一毛未刪、也未凍結預算。

另外，翁重鈞也提案，紓困條例第11條規定，預算編製及執行可不受預算法第23、62及63條限制，等同是賦予行政機關如握「尚方寶劍」，認為應嚴守預算法第63條不得跨部會流用。經過激烈討論，最後協商兼顧行政、立法衡平，預算若涉跨部會調整，數額超過五千萬元應先送立院備查，以利國會監督，並建請行政院主計處研擬特別預算的流用規定。

立法院聯席委員會今天審查通過600億元紓困特別預算案，在野黨立委對於尚未看到行政院各部會的詳細預算內容，提案凍結部分預算。其中翁重鈞原提案，凍結600億預算的80%，相當於凍結480億元，儘管未正式成案即撤消，卻遭外界質疑，「國難當頭國民黨只會扯後腿」。民進黨前立委林靜儀也在臉書批評，「國家要拿錢出來做事，可以不要卡那麼多預算嗎？」

翁重鈞今天也發新聞稿表示，提案原意是基於監督行政及嚴審預算職責，因特別預算倉促上路，迄今相關紓困細節、補助對象、補助標準、執行等皆付之闕如，避免紓困「救命錢」淪為政府濫用公帑的「小金庫」，國民黨立委曾銘宗也說，此提案審議前撤案，並未正式成案，請勿故意扭曲抹黑。

另外，時代力量黨團原堅持，經濟部紓困方案都沒看到，數百億元這麼多錢初審要通過，講不過去，原本堅持要凍結十分之一預算，但經討論後同意不凍結 。

對於時代力量原提案凍結預算，列席的經濟部官員表示，經濟部已將預算的執行具體內容送到行政院，每一條都詳細說明適用振興預算的對象、家數、金額等，也會送到立法院給立委備查。

民進黨團總召柯建銘表示，講事情要有邏輯，若預算被凍結10%，現在是聯席會議處理，接下來哪個時間還可以開聯席會？會不會搞到下會期？這是緊急的立院預算，若同意凍結，以後每個案子都來凍結，怎麼處理？應該讓600億紓困預算盡快通過，可以趕快使用。