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我國輸出病例至菲？指揮中心駁遊菲男並非在台感染

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠簡浩正柯毓庭／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心三月九日疫情記者會，由中央流行疫情指揮中心 監測應變官莊人祥 執行官周志浩、指揮官陳時中、召集人張上淳、醫療整備官羅一鈞共同參與。記者簡浩正／攝影
中央流行疫情指揮中心三月九日疫情記者會，由中央流行疫情指揮中心 監測應變官莊人祥 執行官周志浩、指揮官陳時中、召集人張上淳、醫療整備官羅一鈞共同參與。記者簡浩正／攝影

中央流行疫情指揮中心昨祭出基因序列分析，二度駁斥埃及團旅客群聚的感染源在歐洲，並非來自我國。今菲律賓新增一名確診個案，為與台灣第44名確診個案同遊的友人，友人發病時間早案44一天，菲國衛生部懷疑可能兩人是在台灣就遭感染。

國際間案例誰輸出於誰？爭論再起。指揮中心今提出新證據指出，案44的室友都是陰性，應不是在台灣感染。

菲國衛生部新增確診個案中，有一名台籍病患症狀始於3月3日，目前正在一家私立醫院接受治療。這名患者菲律賓衛生部長杜克表示，患者可能在抵菲前就感染新冠肺炎

指揮中心執行官周志浩表示，案44是在2月28日至3月3日遊菲，於3月2日在菲期間發病，3月5日確診。就後來的調查，當時他在菲國有和一個朋友共處，這名朋友在3月3日發病，兩人發病時間幾乎是一樣的，應是差不多在同一時間感染。這兩位朋友是在菲國透過友人介紹才初次見面認識。且這名案44在台灣的兩位室友，都排除了感染，因此懷疑可能共同在菲國感染，有待進一步調查。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，如果是案44傳給友人，發病日是差一天，但根據最新研究，相差一天是有可能但機率較低，兩人在當地接觸到感染源的可能性是比較高。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這兩名室友做了兩次採檢都陰性，台大也做了血清學檢查，發現這兩名室友體內無抗體，顯示為沒有感染過。

陳時中強調，台灣案44去菲國後發病確診，我方通報菲國，才確診了他的朋友。目前研判他在台灣被傳染的機會低，主要是因為他的同住室友都是陰性，這都是根據現有證據去推測。

至於我國確診案例中的白牌車司機及其外甥女婿，發病日也僅差一天，為何當時指揮中心並未討論可能個各自受到傳染，而是立刻認定為人傳人？指揮中心今未回應。

室友 患者 新冠肺炎

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