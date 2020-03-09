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影／罷韓若成功 民眾黨推人補選？柯:有些人才尋覓培養
高雄市長罷免案9日上午完成連署書遞交，罷韓團體更浩浩蕩蕩前往高市選委會遊行助陣。外傳台北市長柯文哲已開始盤算一旦罷韓成功後，高雄市長的補選規畫，將推派現任親民黨高雄市議員吳益政改披民眾黨上場，對此柯文哲9日回應，做為一個政黨，當然會有些人才的尋覓培養，是不是一定要在補選做動作，倒覺得不一定。
而針對罷韓行動，高雄市新聞局長鄭照新表示尊重，但他也呼籲罷免團體防疫當頭，應做好相關的防疫措施。至於罷韓團體點名高雄市副市長陳雄文兼任市選委會主委是球員兼裁判，鄭照新表示，高雄市選委會主管機關是中央選委會，且依照相關法令「直轄市縣市選舉委員會提報擬任委員注意事項」，由地方選委會推派主委人選，再由縣市政府正、副首長、幕僚長三者之一擔任主位，過程中皆符合相關規定。更狂酸中央「只要中選會主委沒有行政不中立的問題，能夠秉公辦理，高市選委會也會依法行政，不會偏頗，高市府更將絕對尊重選委會、高市選委會一切依法行政的作為」。
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