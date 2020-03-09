長照機構、特教生 額外撥補口罩

因應口罩需求，政府自上月6日起雖以口罩實名制發售，而因仍有民眾無法排隊或偏鄉剩餘量較多等問題，行政院今天拍板將推出「口罩實名制2.0」，可透過網路購買。另外，指揮中心也表示將針對長照機構和特教生額外撥發口罩。

指揮中心醫療整備官、疾管署副署長羅一鈞表示，上周四實名制實施加碼販售之後，銷售率都有超過100％，因此也加快研議新增更便利的取得通路，但前提是醫療院所和機構都要充足，目前持續撥補中，包括醫用口罩、Ｎ95口罩和防護衣，都可以提升到35天安全準備量；診所也將增加15％，醫院增加20％。

羅一鈞說，這周也將針對長照精神等機構，一併提供每周58萬片口罩，經由各縣市衛生局社會局去提供機構人員使用及備用。

針對特教班學生，也將由教育部播補。羅一鈞說明因特教生每天通勤須搭乘公車、巴士，且不便出門購買口罩，因此會透過教育部來提供他們每天就學和通勤都有口罩可用。

另外針對購買數量方面，陳時中則表示，七天三片的購賣數量目前不會改變，要先把口罩涵蓋面提升。