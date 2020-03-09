欲凍結8成紓困預算惹議 翁重鈞：為凸顯規避國會監督

立法院財政委員會等繼續聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。國民黨立委翁重鈞原提案，凍結600億特別預算的80%，引發熱議。此案最後雖未成案，翁重鈞仍發布新聞稿回應，提案原意只是為避免行政機關浪費公帑，凸顯預算遭濫用事後又規避國會監督的問題。

翁重鈞表示，基於防疫當前，為共體時艱，並基於連署委員建議及尊重，此案已在聯席會審查會議前撤案，對於提案連署的同黨立委曾銘宗與賴士葆造成困擾，甚感抱歉。

翁重鈞表示，當初提案原意，乃基於國會議員擔負有人民監督行政及嚴審預算之職責所在；目的只是要凸顯特別預算倉促上路，迄今所有對於相關紓困之細節規定、補助對象、補助標準、執行辦法等皆付之闕如，就連立法院預算中心的評估報告中也都有提及相關質疑。

翁重鈞委員說，他提案原意，只是為避免行政機關浪費公帑，凸顯預算遭濫用事後又規避國會監督的問題，只要他們一個月內將相關補助辦法等規定送來立法院，預算就可以使用了，並沒有真的要阻礙防疫預算。身為立委，本該為人民荷包好好把關，監督預算。

翁重鈞說，為讓政府及時防疫及紓困，團結一致共同處理疫情，他也樂見防疫特別預算的順利通過，但期待政府用所當用，針對預算執行，他仍會基於國會議員職責，全力把關，避免紓困「救命錢」淪為政府濫用公帑的「小金庫」。