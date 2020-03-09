侯市府再有人事異動 法制局長請辭

新北市法制局長黃怡騰今年2月向新北市長侯友宜提出辭呈後，直到上周五才獲准，黃怡騰今向市府同仁宣布將在3月15日離開。黃怡騰指出，5年多的公務員生涯，歷經了浮洲合宜宅爭議、八仙塵爆意外，協助民眾處理法律相關問題，接下來會回歸到律師工作，繼續為民眾服務。

黃怡騰在2014年12月就職新北法制局長，隔年位於新北的浮洲合宜住宅卻傳出部分地下樓層梁柱龜裂、天花板漏水，遭質疑工程有瑕疵，但該工程卻是由國民黨執政的中央政府所主導，由於時任新北市長、國民黨主席為朱立倫，也引起地方爭論。

黃怡騰說，事發後工務局找來建築師等專業人員，他則找來律師，在當地設立免費法律、專業諮詢服務據點，只要有購買的民眾都可以來詢問，並要求民眾組團體由政府找來建商對話，找出雙方最能接受的解決方式。

2015年6月新北八仙樂園傳出塵爆意外，黃怡騰事發後立刻找律師給予受害民眾協助，也為被害者成立團體，並進行搜集證據、扣押等法律協助，後續還有賠償問題，這些都是要為被害者所著想。

黃怡騰說，法制局面對民眾就是第一時間站出來協助，並持續關心民眾的案件，他在新北成立「法律服務」，找來義務律師協助民眾，像是八仙塵爆後，就帶領義務律師到醫院直接給家屬法律服務，把資源放大擴大法制局服務能量。

黃怡騰指出，這5年夠長夠久，經過政府機關的歷練更能知道服務重要性，預計會回到民間從事律師工作，未來下一步可以走得更紮實、有信心，