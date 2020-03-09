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【重磅快評】陸委會改為內交部？ 立委笑話鬧大了

聯合報 / 主筆室
台灣基進黨立委陳柏惟。圖／本報系資料照
台灣基進黨立委陳柏惟。圖／本報系資料照

基進黨立委陳柏惟在立法院質詢時，說目前我國陸委會和大陸國台辦不對等，因此建議直接在外交部成立「中國司」，或者成立統戰部或「內交部」將陸委會併入。簡單的說，這就是基於錯誤的假設，作出的錯誤建議，笑話鬧大了。

陳柏惟說「國台辦是設在統戰部裡面」，首先就犯了事實錯誤。事實上，大陸國台辦直屬於國務院，是「正部一級」單位，層級相當我們的一級部會；換句話說，屬於「一級部會」的陸委會，其實和國台辦的位階完全是對等的，沒有什麼矮化的問題。

即便撇開事實陳述的根本錯誤，陳柏惟說目前陸委會「只能交流，不能做壞人」，大概和一般人認知也有極大的出入。自民進黨重新執政後，在不思交流前景下，陸委會便已經成為政府「反中」的舵手，往往站在第一線對對岸表達強硬立場，哪裡是「只能交流，不能做壞人」？

而之所以成立獨立的部會「陸委會」處理兩岸事務，而不是下轄內政部或隸屬外交部，就在一方面必須符合憲法增修條文，兩岸之間是「中華民國自由地區和大陸地區」的特殊關係，又要凸顯其與一般內政事務的不同性和重要性，陳大立委不但連對岸的國台辦層級都弄錯，看來連我們自己的憲法和法律規定都搞不清楚。

更何況，成立「內交部」豈不等於直接承認兩岸是「內部交流關係」？這與基進黨的台灣獨立邏輯根本是背道而馳的，恐怕連獨派人士聽了他的主張都會搖頭，真不知這種天馬行空的想法從何而來。

作為新科立委，陳柏惟近來鋒頭十足，除了對與大陸相關人士納入健保很有意見，如今又對陸委會的層級指指點點，只可惜從健保到陸委會、國台辦，陳柏惟的論述都是基於錯誤的事實。這已經不是主張是不是說得通、是否符合邏輯的問題，而是連知識、常識都嚴重不足。國會議員程度如此，怎不令人擔憂？

而且最詭異的是，儘管錯誤百出，不少人仍對陳柏惟的發言叫好，原因無他，就只是他扣著「反中」的主題而已。這意思等於是說，只要反中，造謠無所謂，說謊無所謂，扭曲事實也無所謂。如若整個輿論走向如此，那也只能用「反智」兩字形容這種氣氛了吧。

陸委會 陳柏惟 國台辦

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