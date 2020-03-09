翁重鈞欲凍結8成紓困預算挨轟 審議前急煞車

立法院今天多個委員會繼續聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。國民黨立委翁重鈞原提案，凍結600億特別預算的80%，相當於凍結480億元，不過因有不同看法，並未正式成案。

此提案也遭民進黨前立委林靜儀在臉書批評，「國家要拿錢出來做事，可以不要卡那麼多預算嗎？」國民黨立委曾銘宗表示，翁重鈞原提案的目的，是希望將錢用在刀口上，替人民把關，因有不同看法，已於立法院審議前撤案，並未正式成案，也請勿故意扭曲抹黑。

立法院聯席會議繼續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。時代力量黨團也針對經濟部所提振興預算200億7600萬元，因尚不知各項目補助原則及具體內容，提案凍結該筆預算的十分之一，儘管朝野意見不同，但時代力量黨團總召邱顯智堅持，目前經濟部連一個方案都沒看到，這麼多錢，講不過去，原本堅持凍結，但經討論後不凍結 。

對此，經濟部官員表示，經濟部已將預算的執行具體內容送到行政院，每一條適用振興預算的對象、家數、金額都非常詳細，也會送到立法院給立委備查。時代力量立委王婉諭表示，時力黨團並不是想凍結，而是提出報告就可以解凍，連書面報告都沒有問題，為什麼沒有辦法凍結？

民進黨團總召柯建銘則表示，大家講事情要有邏輯，若預算凍結10%，現在是聯席會議處理，接下來哪個時間還可以開聯席會議？會不會搞到下會期？這是緊急的立院預算，若這一案同意，以後每個案子都來凍結，應該是要讓600億元盡快通過，可以趕快使用。

另外，國民黨立委翁重鈞也提案，認為特別條例第十一條規定，預算編製及執行可不受預算法第23、62及63條，等同賦予行政機關有如握有「尚方寶劍」，應該嚴守第63條，經立院審議刪除或刪減之預算項目不得流用，因朝野看法不同，此案也保留。