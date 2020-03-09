為了防疫安全 蔡英文聯訪不再用「烤肉架」
蔡英文總統今天上午由桃園市長鄭文燦陪同，前往桃園市龜山區口罩大廠易廷企業現場視察口罩產線生產，她隨後接受媒體聯訪時，不使用麥克風架（媒體俗稱「烤肉架」），而將媒體麥克風集中在約1、2公尺外前面，她表示，今天改變方式，讓媒體各位麥克風對著擴音器，「不會像以前一樣擺在我面前」。
蔡英文說，這是基於防疫考量，希望大家使用麥克風時能夠特別注意，因為麥克風確實是最接近講話對象，希望能夠進一步把防疫做得更周全。
她表示，目前總統府整體措施都已經陸續展開，不論是官邸、總統府，將現在的防疫管理做得更周全，也希望整個防疫階段，能夠確保大家的健康跟安全。
至於副總統跟她的行程，兩人是有錯開的，主要是希望讓政府運作，不會因為某些疫情發生而造成不便。
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