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被爆罹癌沒錢醫棄療 新北女議員唐慧琳：健康恢復中
國民黨桃園市議員詹江村昨直播時提到，有位年輕的政壇好友近期診斷出罹患胰臟癌三期，但醫藥費昂貴不想耽誤孩子所以放棄治療，不少網友認為是新北市議員唐慧琳，而唐慧琳今也在臉書指出，她健康逐漸恢復。
唐慧琳說，收到大家滿滿的祝福，感恩大家對她的關心，目前她積極就醫中沒有其他的問題，她的服務處也都正常運作中，有任何需要服務的地方，她及服務團隊都很樂意協助。
唐慧琳還提到，現在新冠狀病毒期間也請大家特別保重身體，祝大家一切順心。
詹江村昨在直播時表示，直到他和李佳芬及2名台商聊天，才得知該名政壇友人罹癌的消息，該名友人早在選前之夜前已經倒下，卻還向醫院請假出來主持，直呼友人是國民黨相當優秀的人才，無論邏輯還是口才都是個戰將。
消息傳出後，不少網友到唐慧琳臉書加油打氣，同時也詢問這是真的嗎？並願意協助醫藥費。而唐慧琳也回應，超感謝也感動大家對的一片心意，請大家寬心一定奮戰到底，目前真的沒有要募款，大家也要為心愛的人多多保重身體。
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