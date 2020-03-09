立院：2立委隔離就關國會 改視訊開會

因應新冠肺炎防疫，立法院秘書長林志嘉今指出，若有兩名立委遭隔離，立法院就會先關閉院區，研議使用視訊開會，希望讓委員會、院會依然能夠續開，目前視訊會議工具已經備妥，就差視訊投票仍須討論。

行政院每周四院會後記者會非通風環境，正在擬定計畫，考慮跟進指揮中心對於記者會的新措施，包括讓與會者間保持適當距離、增加通風，調整能容納的人數、會前提供乾洗手設備等等，預計在本周四行政院會後記者會前定案。

林志嘉今在立法院司委會報告「新冠肺炎」防疫措施及執行成效，同步提出因應疫情的三階段方案，第一是視疫情滾動，原大禮堂會議室可能關閉，改使用比較安全、通風的會議室；第二、若是有立委或是職員被隔離，立院會有限度停止部分會議；第三、如果真的情況嚴重將要求休會，禁止進入院區，研議另外形式的開會，希望讓委員會跟院會都能開，擬用視訊方式處理。

林志嘉解釋，目前規畫，若有一名立委確診，立法院將進入半休會狀態；一旦兩名立委確診遭隔離，可能整個立法院區就不能使用，基本上就會進入遠距視訊會議。

立院職員部分，報告顯示，立院行動辦公室網路、電話、視訊會議、公文電子線上簽核系統權限設定、人員分區辦公、輪替辦公與異地備援等事宜已經規畫完竣。另外針對媒體出入，林志嘉說，也將跟進中央流行疫情指揮中心規範研議標準，擬採取記者實名制、減少臨時性堵訪，但在做相關研議。