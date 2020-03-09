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江啟臣當選國民黨主席 蔡英文盼攜手強化民主共同防疫

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
總統蔡英文（見圖）視察易廷企業廠，她表示希望立法委員審預算時，體諒防疫期間行政部門需要的彈性。記者曾增勳／攝影
總統蔡英文（見圖）視察易廷企業廠，她表示希望立法委員審預算時，體諒防疫期間行政部門需要的彈性。記者曾增勳／攝影

蔡英文總統在桃園市長鄭文燦陪同前往桃園市龜山區口罩大廠易廷企業實視察口罩增加產線生產，針對媒體訪問預算凍結是否國民黨新主席卡關? 蔡英文表示，她要利用這個機會，向國民黨新任主席江啟臣表達恭賀之意，希望可以攜手共同強化台灣民主機制，在這民主機制上從事良性的競爭，現在防疫期間國家面臨這麼大的挑戰，希望大家團結一致、共同處理疫情，讓人民健康、安全可以確保。

蔡英文表示，她覺得防疫種種作為都是跟時間賽跑，行政部門執行防疫或相關作為要有較大的行政彈性，希望立法委員可以考慮到特別預算的特殊性質，防疫期間，行政部門需要比較大的彈性，立法委員在審預算時，能夠體諒防疫期間行政部門需要的彈性。

總統蔡英文（右）由桃園市長鄭文燦（左）陪同視察易廷企業廠，利用受訪機會向國民黨新任主席江啟臣表達恭賀之意，希望攜手共同強化台灣民主機制，共同防疫。記者曾增勳／攝影
總統蔡英文（右）由桃園市長鄭文燦（左）陪同視察易廷企業廠，利用受訪機會向國民黨新任主席江啟臣表達恭賀之意，希望攜手共同強化台灣民主機制，共同防疫。記者曾增勳／攝影

蔡英文 口罩 國民黨 江啟臣

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