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中研院英文google變「中國科學院」 立委擬提案改名

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院的外文名稱是「 Academia Sinica」。圖片取自中研院官方網站
中研院的外文名稱是「 Academia Sinica」。圖片取自中研院官方網站

中研院的外文名稱是「 Academia Sinica」。Academia Sinica是拉丁文；academia是「學院」，Sinica是形容詞「中國的」。立委范雲今天在立法院質詢中研院院長廖俊智時表示，Academia Sinica若在英文版google上查詢，意思會變成「中國科學院」，希望中研院能在三個月內開啟民主討論改名議題。

范雲指出，許多國際學者質疑，中研院為什麼不是「台灣科學院」?「Academia Sinica」此一名字已有百年歷史，中研院來台灣也這麼多年了，為什麼不能改名，讓中研院重要研究出現後，讓國際誤解這是中國大陸的研究。她認為，中研院的改名可從中研院組織法中著手修正。

廖俊智回應，中研院名稱牽扯國家定位和政策，並非中研院單方面能夠改變。他認為可以開啟討論，但不容易做出片面決定，相關法規還必須要研究，尊重立委的提案。

范雲 廖俊智 中研院

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